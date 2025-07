Sergi López: "Flick conecta con la gente porque tiene poca tontería"

En un momento donde lo que más cuesta es captar la atención de la gente, la película 'Sirat 'estuvo durante semanas en el centro de la conversación por el impacto que tiene en el espectador. Una experiencia sensorial, donde Sergi López (59 años, Vilanova) se pone en la piel de un padre que busca a su hija en una rave multitudinaria en el desierto de Marruecos.

¿Qué crees que hace tan especial esta película para que todo mundo hable de ella?

Pienso que, al final, en la industria del cine y en el mundo que vivimos ahora, tan capitalista y tan dirigido hacia el resultado y a la audiencia, hay mucha gente que intenta encontrar la fórmula buena, el producto ideal. Y te dicen que tiene que ser comercial, que tiene que sorprender, pero nadie te hablará de dolor. Y esta película atraviesa un dolor muy fuerte, muy extremo. Y pienso que es una película que sorprende porque precisamente no entra dentro de los formatos. Todas las películas se hacen con la intención de que las vea todo el mundo, que seas diferente y que sea un éxito. Siempre lo intentamos, pero es un milagro cuando ocurre. Y con esta película parece que está ocurriendo. Todo el mundo habla de esta peli, porque la gente sale diciendo: 'Uala, pero qué bestia'.

En la película hay un gran contraste entre tu personaje, un tipo aparentemente corriente, y toda esta gente del mundo de las raves que puede parecer más extravagante ¿cómo fue meterse en ese universo y trabajar incluso con gente que no eran actores profesionales?

Yo había ido a alguna rave y conozco el movimiento antisistema y anticapitalista. Es decir, no estoy tan alejado, pero aquí el personaje llega con el hijo en medio del desierto y está como un pulpo en un garaje. Pero, para los raveros, el extraterrestre es él ¿qué hace este tío aquí con un niño? Y en la película se produce este viaje espiritual: porque van a pasar cosas que les van a unir, les van a obligar, en realidad, a parar y mirar hacia dentro. He tenido que interpretar a un tío que no ha mirado nunca hacia dentro, que no sabe lo que es. Y cuando va conociendo a los raveros se va dando cuenta de que la gente que parece muy diferente en realidad no es tan tan distinta.

Hablemos de fútbol y de tu Barça: De 'Sirat' se dice que es una gran experiencia sensorial, ¿el Barça de Flick también lo ha sido? ¿Es el más divertido que recuerdas?

Ostras qué giro [sonríe]. Hombre, tanto tanto… hostia, cuando veías al Barça de Messi e Iniesta era en plan: ‘¡uala, uala, pero ualaaaa tío! [sonríe].

¿No le parece que este es más intenso, imprevisible, más adolescente?

Ahora es más divertido, más ligero, más joven; es más adolescente, es más ¡yuju! Como si no pasara nada. Está bien, pero esto se les va a pasar rápido, porque ya han notado que, no porque seas muy simpático, lo ganas todo: puede ser que no ganes, esto ya lo ha vivido Lamine Yamal en La Nations. Lo que quiero decir es que el fracaso existe y no avisa. Lo vemos en 'Sirat'.

¿En qué sentido?

Al final la peli habla de que, en el camino, la vida no te avisa, no te dice: ‘la semana que viene vas a vivir algo cojonudo o la semana que viene vas a vivir algo horrible’. Estés o no estés preparado, te pasa cuando te pasa. Y se trata de capearlo: asumirlo y transformarlo en algo positivo y esto es lo que los jugadores y nosotros tenemos que hacer. Hacer el camino con confianza y decir; ‘nos vamos a divertir, tío’. Y después pasarán cosas pero cuando ocurra eso, qué, ¿lo tiramos todo? No. Se trata de darle la vuelta.

Pero es algo que ya ocurre con el Barça, ¿no? Esta idea de que el camino y el cómo importan…

El día que en el Barça asumamos que realmente lo que nos gusta de nuestro equipo es que juega bien y que, en un momento dado, si no ganamos ningún título, no pasa nada, seremos indestructibles [risas]. En Madrid cuesta mucho entender que a nosotros nos importe más jugar bien que ganar. Fíjate en partidos como contra el Atlético: perdimos y sin embargo, te vas a casa y dices: ‘guau, tío, ¡qué equipo!’ Tú, de los dos, ¿de qué equipo quieres ser? Del Barça, tío.’ Y más vinculado a gente de La Masia, que son tus niños, no sé ¡es un chollo este Barça! El día que seamos capaces de decir: ‘este año, ¿títulos? prrrr, me da igual’. ¡Fua! Se van a morir todos. Y seguramente será el año que ganemos un triplete.

Es una reflexión muy aspiracional, pero luego no es fácil llevarla a la práctica en noches como la de Milan...

A mí me encanto [sonríe]. Yo soy muy bestia con estas cosas. A mí cuando todo el mundo decía, pero, ‘por qué no defienden’. Mira: no tenéis ni puta idea. No, es así colega. Es lo que te digo de la vida. Es tu juego es lo que te ha llevado hasta aquí y es tu fortaleza.

¿No le golpeó emocionalmente?

No. Pensé: ‘a ver, tío, es el primer año que viene Flick y estamos aquí…’ O sea, hace cuatro días que estábamos diciendo: ‘uy, ya verás, ahora sin el Messi estaremos 10 años sin ganar nada y sale Lamine Yamal.. Es el primer año y estamos llegando a la semifinal. Claro, después ves a la final, le pegan cinco y piensa: ‘hostia, tío, si hubiéramos estado nosotros…’. Pero el fútbol es así. Lo divertido es que durante el año veas a un equipo del que te sientas orgulloso y después llegar donde llegues. Me hubiera molestado más si, faltando 10 minutos, se hubieran puesto todos a defender y nos hubieran metido un gol, que esto también pasa. Entonces sí que hubiera dicho: ‘¿a qué jugamos?’ ¿No jugamos a ir para adelante?’ pues jugamos a esto y moriremos con esto.

Conocí a Guardiola cuando vino al teatro pero cuando lo fuimos a ver a Manchester había perdido y no apareció

Ha mencionado a Lamine y esta generación suya contrasta con la mentalidad del culé y su pesimismo...

Bueno, esta mentalidad ya la cambió Cruyff, ¿no? Estamos aquí por Cruyff, ¡que tío más visionario! Un holandés que no era de aquí y al segundo día dijo: ‘esto es más que un club’. Es un tío que pilla la idea enseguida y además nos dice, ‘relajaros, vamos a jugar y a ganar’. Y lo hace. Bueno, pues esta es una lección. Yo soy más de esta generación. De ver que las cosas son posibles si juegas bien.

Y luego está Flick, que todo el mundo está enamorado de él ¿qué tiene que está conectando tanto con la gente?

Creo que tiene poca tontería. Trabaja. Ya está. ¿Sabes? Trabaja, tiene sentido común, es inteligente. Utiliza la inteligencia para responder en las ruedas de prensa. Pienso que lo que gusta es que trabaja y que es honesto con lo que hace y parece transparente. Tenemos la suerte de que es un tío normal, correcto, trabaja y da la impresión de que, el día que no le guste algo, también lo dirá y el día que no gane y se tenga que ir, pues también dirá: ‘pues claro, no he ganado y me voy’.

¿Cómo lo ve con los jugadores?

Creo que les habla directamente. Gestionar un vestuario es como la vida. Yo no le hablo igual a mi madre que a un colega o a mi hijo. Yo pienso que tiene esta normalidad, este dejarse de tonterías… si te pones a pensar en el dinero, en la prensa, en la presión, ¿la presión? Hostia. Es como con la peli de 'Sirat' que nos dicen: ‘¿habéis sufrido mucho ¿no? Rodando en el desierto?’ Sí, pero cuando terminábamos, nos llevaban a un hotel, ¿eh? No me jodas: hay peña que no tiene casa. Sí, era duro, pero yo sobre todo estoy feliz de poder currar de esto, hacer una película y a Flick parece que le pasa lo mismo.

Ha dicho que sabía que a los jugadores también les gustaba esa forma de ser de Flick, ¿de dónde saca esta información tan directa del vestuario?

[Risas]. Yo tengo contactos tío. Tengo muchos amigos culés y tengo amigos culés periodistas y amigos culés jugadores, igual no de fútbol, de otros deportes. Yo soy solo un espectador, pero también conozco al presidente y a otra gente como a Guardiola. Conozco a gente, pero tampoco son amigos míos, ni los llamo.

¿Tienes alguna anécdota con Laporta o con Guardiola?

Con Guardiola sí. Nos conocimos hace años, porque teníamos un amigo común: el periodista de El País, Ramón Besa, ¡un crack! Leerlo es siempre la hostia en vinagre. Bueno, pues a través de él nos conocimos y vino a ver mi espectáculo en el Teatro Nacional hace un montón de años. Después fuimos a Manchester y dijimos: ‘oye, lo voy a llamar y así lo vemos’. Y fuimos un día que jugaban City contra United y perdieron. Y nos dijeron: ‘no sale’. Y efectivamente no vino nadie y nos dijeron que ya nos veríamos en otra ocasión. Pero vimos esta cosa que tiene un poco enfermiza de no poder ver a nadie porque había perdido. Esta cosa que para mí es un desequilibrio, Pero bueno, eso es para mí, pero yo no soy entrenador de fútbol.

¿Usted no sufre ningún desequilibrio?

Yo tengo mi desequilibrio, yo me meto a tope en los personajes.

¿Se los lleva a casa?

No, pero el juego nuestro es de locos. Es como los jugadores de fútbol: yo hago un paralelismo muchas veces. Un partido tú puedes prepararlo, pero después la pelota se mueve. La gente dice, ‘hostia, ¿pero improvisáis cuando actuáis?’ Claro, siempre, o sea, el texto está claro pero tú, aunque no te inventes ni una frase y digas siempre las frases que tienes que decir exactas, estás vivo; entonces, la pelota se mueve. Y se trata de repartir juego. No estás solo, se trata de actuar con los demás, ¿sabes? a A mí el fútbol me inspira mucho: los espacios, la tensión... mi trabajo, como el de los jugadores, es entrenarte, prepararte, pero lo que cuenta es el momento que te dicen [hace el sonido de un silbido]: ‘¡ahora!’ Y es entonces cuando te tienes que meter a saco. No hay alternativa, no puedes hacerlo a medias, lo puedes hacer mal, pero tienes que ir a saco.