Sergi Gómez: "Joan García va a ser el mejor portero del mundo, no he visto nada igual"

El fichaje de Joan Garcia por el FC Barcelona es cuestión de días. El acuerdo entre el club blaugrana y el portero del Espanyol es total y el pago de su cláusula de rescisión, estipulada en 25 millones de euros, es inminente. Su salida de Cornellà todavía escuece entre algunos sectores, aunque otros, sin embargo, se resignan al cambio y se rinden ante la calidad del guardameta.

El último en añadirse a las alabanzas hacia el portero de Sallent ha sido Sergi Gómez, el que fuera capitán del Espanyol hasta esta temporada y que ha puesto punto y final a su etapa como perico tras cuatro temporadas de blanquiazul. El defensa, que se formó en las categorías inferiores del Barça y debutó con el primer equipo, aseguró que "voy a seguir siendo del Espanyol toda la vida", en una entrevista concedida a 'Radio Marca'.

Sobre Joan Garcia, el defensa afirmó lo siguiente: "Va a ser el mejor portero del mundo durante muchos años. Tiene unas cualidades que no he visto nunca en porteros de máximo nivel. No he visto nada igual. Si se le da la oportunidad, va a dominar el fútbol mundial desde la portería". Y destacó algunos aspectos de su perfil como los "reflejos, valentía, calidad con los pies, liderazgo y seguridad".

Sergi, que tuvo las espaldas bien protegidas durante la última temporada y media con la presencia de Joan Garcia bajo palos, también añadió en la citada entrevista: "A Joan le tiran 10 veces y para 9, pero es que en los entrenamientos le tiramos 200 y las para todas", explicó.