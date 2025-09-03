Sergi Domínguez sorprende en Zagreb: "No durará mucho en Croacia"

Hansi Flick vio algo en Sergi Domínguez (20 años) desde el principio. En su primera pretemporada en el banquillo del Barça probó a varios centrales del filial y llegó a una conclusión: Sergi era el que estaba más preparado para el primer equipo.

Entre los seleccionados había proyectos considerados con mayor potencial, como Andrés Cuenca o Alexis Olmedo, pero Flick tuvo claro que Domínguez era producto más hecho tanto a nivel competitivo como físicamente (mide 1,91 metros).

Además, también valoraba la rapidez del zaguero para absorber conceptos. Quedó claro lo que pensaba el alemán, porque cuando tuvo que echar mano de algún central del Barça Atlètic tiro de Sergio Domínguez.

Sergi Domínguez debutó contra el Real Valladolid en Montjuïc / JAVI FERRANDIZ

Arranque esperanzador

"Sergi ha jugado porque lo merecía, estuvo muy bien en pretemporada y además ha mejorado mucho", aseguró el técnico tras darle minutos ante el Valladolid.

En el inicio de curso, el técnico alemán le dio la oportunidad de debutar en partido oficial, pero una actuación irregular contra Osasuna le condenó al ostracismo. Desde entonces, solo tuvo minutos en dos encuentros, siendo relegado del vuelta al filial. En total, fueron 234 minutos con el primer equipo la temporada pasada: 173 en Liga, 28' en Copa y 33' en la Champions.

El descenso del filial, donde tampoco mostró su mejor nivel, le dejó un mal sabor de boca, tras una temporada donde fue de más a menos, y acabó buscando una salida. El propio Flick le recomendó que buscara continuidad fuera y apareció el Dinamo de Zagreb. Los consejos de Olmo, que conocía muy bien el club, fueron el espaldarazo definitivo para aceptar la propuesta.

El Barça recibió 1,2 millones (más un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso) y Domínguez firmó por cuatro años, hasta 2029, con el Dinamo. Pasados ya unos meses, las sensaciones no pueden ser más positivas.

"Cada vez está más seguro y mejor"

El canterano se ha asentado como una pieza básica en el conjunto croata y los medios locales están impresionados con su impacto en la competición. "Sergi Domínguez sigue maravillando con su juego y progresión, cada vez está más seguro y mejor", aseguró Josko Jelicic, exfutbolista croata de Dinamo y Sevilla, entre otros equipos.

"Para mí es una sorpresa muy grande y agradable; lamentablemente, no estará mucho tiempo en el Dinamo", apuntó en la televisión croata, 'Sportnet'.

El excentral del Barça ha sido titular en los cinco primeros partidos y ha completado todos los minutos posibles. Domínguez se ha convertido en tiempo récord en uno de los líderes de la defensa del Dinamo destacando tanto por la salida de balón como por su habilidad en el corte.

Jelicic subrayó, en su análisis, cómo se notaba la influencia del fútbol formativo de La Masia en cómo rompe líneas con sus pases. Además, también elogió cómo está siendo agresivo en defensa y rápido en sus acciones. El Dinamo ha empezado la competición liguera con cuatro victorias y un empate.

Los números del excentral azulgrana en los cuatro triunfos subrayan su influencia en el juego: un promedio de 85,5 toques por encuentro, 88% de precisión en el pase, 3 'tackles' por encuentro, 3,5 pases en largo por partido, 5,8 balones recuperados de promedio y 6,5 duelos ganados por partido. Números que subrayan la rápida adaptación del central formado en el Barça.