Sergi Domínguez: "No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo"

Ocho años en La Masia. Ocho años con la misma rutina. El mismo método. Los mismos compañeros. Pero todo tiene un final o, por lo menos, un punto y aparte. A Sergi Domínguez le tocó hacer las maletas este verano y alejarse de su zona de confort. De su Barça. Llegó en 2017 siendo un chiquillo y se marchaba a los 20 años, hecho un todo un futbolista profesional.

Zagreb era el destino elegido por el defensa barcelonés para seguir su carrera. Tras una temporada repleta de emociones, con el sueño cumplido de debutar con el primer equipo con Flick y el sabor amargo del descenso con el Barça Atlètic, Sergi escogía el Dinamo de Zagreb para crecer. Un club que le garantizaba jugar la Europa League y donde, a priori, le esperaba un rol protagonista.

INTOCABLE

Cuatro meses después de haber aterrizado en la capital croata, Domínguez se ha afianzado en el eje de la defensa. Intocable para Mario Kovacevic, lo ha jugado prácticamente todo. Titular y protagonista, por ejemplo, en victorias de prestigio como la que logró el Dinamo ante el poderoso Fenerbahce.

Sergi atiende a SPORT precisamente desde la localidad balcánica para mantener una conversación sosegada y amplia acerca de todo lo que le ha pasado estos últimos 15 meses. Que no es poco.

¿Cómo te convenciste para elegir la vía de Zagreb?

Le pregunté a Dani Olmo antes de decidir 100% para que me contara un poco. Me dijo que la Liga estaba ganando nivel, pero que si estaba yo bien no tendría ningún problema para jugar. Para desarrollarse y coger experiencia es una muy buena Liga.

¿Te esperabas ser indiscutible tan rápido?

Fue todo tan rápido que no me planteé si iba a ser indiscutible o a jugar más o menos minutos. Hablé con Capellas, que estuvo en el Barça y lo conocía, me explicó la idea y me convenció pero ni sabía si iba a ser titular o no. Sabía que era una buena oportunidad. Firmé cuatro años y tenía ese margen para ganarme el sitio.

¿Habías pisado alguna vez el país?

No había estado nunca en Croacia. La adaptación ha sido fácil porque la ciudad está bastante bien y la gente del club son muy cercanos. El presidente, que es Boban (mítico ex , me dijo que cualquier cosa que necesite le escriba, que me precupara solo de jugar a fútbol y estar al 100%. Yo nunca había vivido fuera, solo en Masia y al final en un piso en Sant Feliu, pero nunca tan lejos. Estoy contento.

¿Después de ocho años en La Masia

Me daba un poco de vértigo, claro. Hay nervios. Pero estaba mi compañero Gonzalo, que es español. Vas más alerta sobre cómo funcionará todo después de una vida en el Barça, pero la mayoría somos nuevos, creo que 18. Incluido el entrenador. Estábamos todos viéndolas venir.

¿Cómo te estás sintiendo hasta ahora en el campo?

Estar afianzado o no cambia de un día a otro. Como juegues dos partidos mal te vas al banquillo. Estoy mentalizado en dar mi 100%. Estoy en Zagreb solo, así que mi objetivo es venir aquí, jugar a fútbol y dar lo mejor de mí. Claro que cuanto más juegas, más confianza tienes y se agradece jugar con frecuencia.

¿Mucho shock estos primeros días?

Justo con el cambio de directiva, entraron Capellas y Boban, con una idea e ideología parecida a la del Barça; luego el preparador físico seguía mucho a Julio Tous con lo que hizo en el Barça el curso pasado y me preguntó. Salvando las distancias, la idea y la filosofía son muy parecidas. Eso me ha ayudado a adaptarme tan fácil. Desayuno antes de entrenar, como yo, la misma activación que en el Barça. Hay fisio, sauna, bañera de agua fría, parecido al Barça.

¿Cómo tomaste la decisión de salir del Barça y dejar tantos años?

Cuando se iba acabando la temporada no me veía jugando un año más en el filial del Barça. Y el primer equipo estaba muy difícil. Entonces ya daba por hecho que iba a salir vendido o cedido. Pero no sabía cuál era la mejor opción para mí, era la primera vez que me veía en esa situación. Estaba de vacaciones cuando lo cerramos todo y cuando me llegó la oferta, el hecho de conocer a Capellas, la propuesta era buena, la idea de club y proyecto estaban bien y no fue algo de un mes, sino de menos de una semana. Creo que tomé una buena decisión.

Fue un final amargo con el descenso, imagino.

Obviamente, cuando acaba la temporada y desciendes y llegas ocho años en el Barça y lo has vivido todo, no estás acostumbrado ni a perder ni a bajar. Me hubiera gustado, a todos supongo, salvar categoría y al menos acabar bien. Pero claro, nos fuimos con un sabor agridulce.

¿Llegar con el cartel del Barça te da alguna ventaja?

Estoy jugando a fútbol, pero podría estar estudiando una carrera. No llegué pensando “yo he jugado en el Barça…”, he venido a jugar y si estamos todos aquí en el Dinamo estamos todos al mismo nivel. La mentalidad era esa y ahora hay que demostrar que me han enseñado en el Barça y que quizás tengo más o menos nivel. No he hecho nada en mi carrera.

Debutar con el primer equipo, jugar cinco partidos, luego descender. Qué montaña rusa de emociones la temporada pasada...

El año pasado fue loco. En ningún momento me imaginaba que iba a hacer la pretemporada y mucho menos debutar. Luego cuando vienen los jugadores del primer equipo y es entendible que jueguen ellos, bajas al B, la situación no era la mejor porque luchábamos para no descender...estaba en un limbo, un poco descolocado. Pero era lo que tocaba. En ningún momento pensaba debutar y mi idea era estar en el B. Al final, con 19 años lo que quieres es jugar. Estaba agradecido de entrenar con el primer equipo, pero quieres jugar y demostrar.

¿Cómo recuerdas el primer día con Flick?

Recuerdo que hicimos las pruebas físicas y por la tarde entreno. Sí que fue muy fácil adaptarse a ese nivel porque empezamos 15 o 20 del filial. Había algunos del primer equipo, luego se cayeron algunos del filial porque se iba incorporando gente. Había muy buen rollo con los compañeros del filial y del primer equipo.

¿Cómo y cuando empezó a inculcar esa apuesta tan arriesgada de la línea adelantada?

Fue un día de entrenamiento. A veces separábamos atacantes y defensores. Empezábamos a bascular con la pelota y nos dijeron: "cuando tenga la pelota el extremo el lateral tiene que ir a presionar a muerte y los centrales tienen que subir la línea con el lateral". La primera impresión fue impactante, nunca había visto eso en el fútbol. Pero cuando llega el primero partido y haces que el rival caiga nueves veces en fuera de juego, en el segundo siete...todo el mundo seguía la idea porque tenía resultados.

Esto año se está sufriendo más con el fuera de juego.

Creo que es una evolución natural. Los otros equipos no se esperan eso los primeros cinco meses, luego han ido viendo más vídeos y saben cómo hacer daño. Pero igualmente creo que sigue funcionando, quizás no tan efectivo pero es arreglar una o dos cosas y seguirá siendo igual. Los jugadores que hay tienen nivel para jugar al estilo que quiera Hansi.

¿Con qué te quedas del curso pasado?

Me quedaría con el debut. Pero es que sientes tanto que se te olvida...tienes la cabeza tan estimulada y no te sé decir qué sentía esos segundos previos a entrar. Sentía mucha felicidad, nervios…cuando acaba sí que eres consciente. ¿Quién me lo iba a decir a mí?

Sergi Domínguez debutó contra el Real Valladolid en Montjuïc / JAVI FERRANDIZ

¿Te esperabas debutar ese día ante el Valladolid?

Si te soy sincero, viendo cómo iba les dije a mis padres que iba a debutar. Lo sentía dentro. Iba un poco más preparado. La verdad que estoy contento y agradecido a Flick. Me dio la oportunidad de jugar al más alto nivel en el club de mi vida. Me lo llevo para siempre.

Flick iba pasando 'filtros' en pretemporada y se iban cayendo canteranos. ¿Pensabas que podías ser el próximo?

No pensaba en eso. Todo lo que llegaba era un regalo. Lo que tenga que llegar, que llegue. Claro que me hubiera gustado estar más tiempo. Pero yo iba entrenando. Y sí que me recuerdo que en una charla me dijo Flick en inglés que quería que siguiera con el grupo. Me manejo bien con el inglés, pero por si acaso le consulté luego a Arnau (Blanco) para confirmarlo (risas). Ahí sí que escribí al grupo de la familia.

Sergi Domínguez, en una imagen con el Dinamo de Zagreb / Dinamo Zagreb

¿Qué momento, no?

Fue en una charla individual después del partido contra el Mónaco. Me quedé un poco en shock.

¿Crees que el día de Osasuna quizás fue un punto de inflexión?

Nunca me planteé si ese partido de Osasuna significó algo. Por mucho que lo haga no puedo arreglar nada. Yo seguía y si vas con el B, con el B, con primer equipo, con primer equipo. Recrearme tampoco me iba a ayudar.

¿Luego se valora más el haber podido estar en dinámica de primer equipo, no?

Cuando estás en el Barça no te das cuenta de lo grande que es. Dro, Toni, Jofre, los que están ahora, todo lo que sea entrenar, jugar, ir convocados. Es una locura. Muy pocos tienen esa posibilidad. Debes estar agradecido e intentar mejorar entrenando con los mejores. Ojalá todos acabarán en el primer equipo, pero si no te vas a otro club y eso que te llevas.

Quizás el precedente de Lamine y Cubarsí ha hecho que todos tengan menos paciencia

Puede haber marcado que la gente tenga más prisa por subir, sí. Pero es que lo de estos dos no es normal. Hacer con 16 años eso, en su primer año...pienso que se debe tener paciencia. Claro que mejor empezar con 16 que con 19, pero no es normal. Es lo bueno y lo malo de que suban jóvenes. En parte es normal que tengan prisa porque ves que hay gente que está subiendo con tu edad o más joven y dices...¿por qué yo no?. Pero es que no es normal estar jugando en el primer equipo con 17 o 18 años.

Sergi Domínguez en el Barça Atlètic - Tarazona. / FCB

Eres muy amigo de Marc Bernal. ¿Cómo le ves anímicamente?

Justo antes de esta llamada he estado hablando con él. Entiende la situación, lleva un año parado y ahora es difícil entrar porque los resultados van más ajustados. Pero no tengo duda de que cuando tenga minutos los aprovechará, es muy bueno. Los pivotes que hay ahora son muy buenos, Frenkie y Pedri, pero en el futuro sin ningún problema podrá ser el pivote titular del Barça, 100%.

¿Te arrepientes de algo del año pasado?

Cuando estuve ahí di todo lo máximo que tenía, no me guardé nada. Claro que hubiera querido jugar más, pero estoy muy contento con lo que hice y jugué y con las oportunidades. Siempre estaré agradecido al Barça.

¿Quién te sorprendió más durante tu etapa con el primer equipo?

Ya lo he dicho alguna vez, pero Frenkie. Bua...en los entrenos, cuando volvió a entrenar después de lo del tobillo, no hacía nada mal. Tenías algún problema y se la pasabas y solucionaba cualquier situación. Claro que Lamine es TOP, pero ya lo conocía. Para mí Frenkie.

Es curioso que muchos digáis Frenkie y luego haya un debate abierto en el barcelonismo.

Los último partidos que he visto...para mí siempre ha jugado muy bien, pero es que es un jugador que no te dará 10 o 15 asistencias, pero todo lo que controla indirectamente en su posición y situación en el campo es increíble. Para mí está infravalorado. Para mí no hay debate. Vale para este Barça y es un sí 100 veces.

¿Algún talento de La Masia que creas que sea el siguiente en llegar?

Tengo controlados hasta 2008. Más pequeños ya no los tengo tan fichados. Sí que Dro cuando lo veía tenía mucha calidad y Toni también. Más hacia abajo no controlo.

Cortés es uno de los capitanes del filial / FCB

¿Y un central que veas listo?

Álvaro (Cortés), 100%. Estoy viendo partidos del B y parece que sea un veterano, como si tuviera cinco años más. Va muy sobrado. Lo conozco desde juveniles y está a muy buen nivel. Es al que veo más preparado, sinceramente. Se lo merece.

¿Cómo estás viendo al Barça en este inicio?

Al equipo lo veo bien. Obviamente, se arrancó mejor el año pasado. Pero entre lesiones y demás, gente que entra y sale, es más difícil formar un equipo. A la que vuelvan a coger todos ritmo, volarán. Ya lo hicieron el año pasado y este, con más experiencia, seguro que irán hacia arriba, 100%.

Baja sensible, la de Iñigo...

Cuando se te va un titular indiscutible se nota. Pero es que el resto de centrales tienen nivel de sobras para jugar por izquierda o por derecha. Pero claro, cuesta adaptar las piezas al puzzle.

¿Él era el capitán general que marcaba el fuera de juego?

Sí, Iñigo era el que llevaba la voz de la línea. Tenía el punto extra de veteranía y personalidad.

¿Qué objetivo se marca Sergi Domínguez para un futuro a medio plazo?

Mi objetivo es volver a casa, tengo todo en Barcelona. El objetivo final sería volver a jugar en el Barça. Es difícil, pero lo intentaré como el que más. Tengo todo allí, casa, amigos, familia. Sería lo mejor que me podría pasar. Pero debo demostrarlo, jugar y si llega la oportunidad, ojalá. Si no, a seguir. Obviamente, convertirme en un jugador profesional de élite, afianzarme y ser un buen central, ese es el objetivo más cercano. Pero el final es jugar en el Barça. Pero para ello debo acumular minutos y demostrar.

¿Hablaste con Flick antes o después de tu salida?

No pude hablar con él porque estaba de vacaciones. Sí que durante la temporada a veces me llamaba para hablar con él cuando estaba con el filial. Todo se cerró cuando estaba fuera con mi familia y fue llegar y la mañana siguiente volar a Zagreb. Le escribí un mensaje despidiéndome y agradeciéndole lo que había hecho por mí.

¿Entiendo que te quedará marcado para siempre, no?

Siempre le estaré agradecido. Sinceramente, me ha dado casi todo, la oportunidad de demostrar, que la gente sepa quién soy y me dio confianza para darme cuenta de que puedo jugar en el alto nivel.