Sergi Domínguez, de debutar con Flick a referente en Zagreb

A Flick no le tembló el pulso en sus primeros meses en el Barça. Cogió al equipo con lo justo y lo puesto y lo empapó de su filosofía y esencia. Con respeto a la idea y con sus matices. Agarró a un puñado de jugadores sin apenas experiencia en la élite (Bernal, Casadó, Héctor Fort, Sergi Domínguez, Pau Víctor, Gerard Martín y compañía) y los hizo competir a una intensidad y nivel altísimos.

Deteniéndonos en Domínguez, hasta la pretemporada del curso pasado no acumulaba ni un minuto con el primer equipo. Pero Flick llamó a un 'ejército' de canteranos, estuvo encima de ellos, los evaluó e hizo un filtro de cara al inicio de curso oficial. Sergi superó todos esos escollos y se ganó la confianza del técnico de Heidelberg a base de constancia y disciplina. Aprovechó el contexto, las bajas de larga duración de Ronald Araujo y Christensen, y cumplió el sueño más inesperado, tener minutos de calidad con el equipo de su vida.

SEIS PARTIDOS CON FLICK

El barcelonés acumuló seis partidos con el primer equipo azulgrana. Debutó en Liga, en Champions y en Copa. Fue titular en dos de ellos (Villarreal y Osasuna). Fue uno de los canteranos a los que Flick echó el guante ante las inclemencias del primer tramo de curso y respondió pese a la enorme presión que suponía el reto. "Sergi ha jugado porque lo merecía, estuvo muy bien en pretemporada y además ha mejorado mucho", aseguró el técnico tras darle minutos ante el Valladolid.

Sergi Domínguez debutó contra el Real Valladolid en Montjuïc / JAVI FERRANDIZ

A partir de noviembre, cuando Flick fue recuperando artillería, Domínguez regresó al Barça Atlètic. Temporada convulsa del filial barcelonista, con lesiones, con muchas bajas y salidas. Que acabó con el descenso del equipo. Una decepción enorme para todos, incluido Sergi. El barcelonés, en La Masia desde 2017, cerraba un periplo maravilloso de ocho años en la 'pedrera' azulgrana. Decidía abrir una nueva etapa. No podía seguir en Segunda RFEF. Y apostó por una aventura exótica.

REFERENTE EN ZAGREB

El Dinamo de Zagreb le ofrecía jugar en Europa League y un proyecto sólido. Y el resultado, por ahora, es inmejorable. Lo está jugando prácticamente todo, se ha convertido en uno de los referentes de la afición y es el mariscal en defensa. "Sergi Domínguez sigue maravillando con su juego y progresión, cada vez está más seguro y mejor", aseguró Josko Jelicic, exfutbolista croata de Dinamo y Sevilla, entre otros equipos.

"Para mí es una sorpresa muy grande y agradable; lamentablemente, no estará mucho tiempo en el Dinamo", apuntó en la televisión croata 'Sportnet'. 12 partidos oficiales (todos completos menos dos), un gol marcado. Y este jueves se mide con el Celta en Europa League.

El Barça tiene un 20% de una futura venta. Si sigue a este nivel, ninguna duda de que recibirá ofertas suculentas en breve. Mientras, el mariscal de Zagreb sigue a lo suyo.