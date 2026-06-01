Sergi Domínguez, un chollo millonario para el Barça

El Barça está ya en un claro escenario de ingresos hasta el próximo 30 de junio, con operaciones que pueden dejar un buen margen salarial de cara al mercado de fichajes. El club blaugrana está a un paso de asegurarse los 11 millones de la venta de Ansu Fati y esta cifra puede verse incrementada con la más que segura venta del central Sergi Domínguez, que está triunfando en el Dinamo de Zagreb. El futbolista estaba negociando su salida hacia la Lazio, pero su destino podría estar en la Premier League. El periodista Alfredo Pedullà afirma que el Tottenham ha entrado de lleno en la puja por el jugador y podría elevar el precio de su salida.

El club blaugrana vendió a Sergi Domínguez al Dinamo de Zagreb el pasado verano por 1,2 millones de euros y se guardó un 20 por ciento del porcentaje de una futura venta. Y se va a dar prácticamente con seguridad en las próximas semanas. La Lazio lanzó una primera oferta de 5 millones de euros más variables hacia el club croata, pero no hubo acuerdo por lo que todavía no se ha podido concretar su salida.

En los últimos días y, según esta información, el Tottenham se ha mostrado muy activo por el futuro del central y habría contactado directamente con el Dinamo para negociar su fichaje. El club londinense ya ha fichado a Senesi (Bournemouth) con la carta de libertad, pero desea incorporar uno o dos centrales más a su proyecto viendo los problemas defensivos que ha tenido en este curso y que han estado a punto de provocar un descenso.

El Tottenham tiene en el mercado al Cuti Romero, por el que se interesó el Barça y al holandés Van de Ven, que le gustaría salir del club este mismo verano. Es por ello que consideran el fichaje de Sergio Domínguez y podrían llegar hasta los nueve millones de euros en la operación. El Barça se llevaría un pellizco de casi dos millones en esta venta y están a la espera de acontecimientos antes del 30 de junio. Sería un ingreso inesperado que ayudaría mucho a aumentar el límite salarial de la entidad blaugrana.