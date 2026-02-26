ELECCIONES FC BARCELONA
Sergi Bruguera, extenista: "El balance de Laporta es nefasto, de lo peor que ha habido"
El doble campeón de Roland Garros, que fue parte de la candidatura de Jordi Majó en 2003, responde al cuestionario electoral de EL PERIÓDICO
Eduard Romeu, exvicepresidente económico del Barça: "Quiero continuidad. Laporta merece acabar el proyecto"
Sergi Bruguera (Barcelona, 1971) no es un extraño en el contexto electoral del FC Barcelona. Formó parte de la candidatura de Jordi Majó en las elecciones de 2003, poco después de retirarse del tenis. El que fuera doble campeón de Roland Garros apuntaba a directivo responsable del área deportiva. Empezó ese año el primer mandato de Joan Laporta. El Laporta actual no agrada al extenista. Es sumamente crítico.
El cuestionario
A nivel institucional y económico, nefasto. De lo peor que ha habido. A nivel deportivo solo se salva el fútbol porque nos ha tocado la lotería con Hansi Flick, que es buenísimo. Entre él y Xavi antes han sacado jugadores buenísimos de la Masia, porque no había otra posibilidad, no se podía fichar a nadie, y eso nos ha ido muy bien. Hay que hacer eso, sacar jugadores nuestros, pero por voluntad no por obligación.
Es necesario un cambio. Absolutamente. No se puede continuar haciendo lo que hace esta gente.
Creo que le preocupa a todo el mundo. El Barça es el club más endeudado del mundo y cada año vamos a peor. Además, es la primera vez que se vende tanto patrimonio, con lo cual es más difícil aún para el futuro. Es el peor momento económico de la historia.
Totalmente. Es el mejor jugador de la historia y encima ha sido criado en la Masia. En cuanto a su papel, podría hacer muchísimas cosas, desde embajador a formador de los jóvenes talentos. Lo que entre todos decidan que puede aportar, pero estoy seguro que sería en muchas áreas.
Los socios, con este presidencia y esta junta directiva, no pintamos nada. Hacen lo que quieren sin pensar en nosotros. Diría que piensan que el club es suyo.
