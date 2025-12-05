Sergi Altimira: "Aún soy más culé que bético, pero este club te atrapa y aprendes a quererlo"

Sergi Altimira pasó siete años formándose en el fútbol base del Barça, equipo que asegura sigue llevando dentro porque forma parte de su vida. Tiene todo el sentido porque su padre, Aureli Altimira, pasó diecinueve años de su vida vinculado al club, desde el fútbol base al primer equipo. Este sábado, defiendo la camiseta del Betis, recibirá al Barça en un partido muy especial. Sevilla es su nuevo hogar y se siente "en casa". Se nota viéndole disfrutar sobre el césped y lo confirma en una charla en la que no esconde sus sentimientos y muestra la misma honestidad que exhibe como futbolista.

¿Ha encontrado su lugar en el mundo?

Sí. Al final, cuando vine al Betis, una de las cosas era por el estilo de juego, que se adapta mucho a mí y puedo explotar mis características al máximo y, como dices, mostrar mi mejor versión y consolidarme en el Betis.

¿Qué tiene el Betis que tantos futbolistas hablan bien de él?

Este club, desde que llegué, me hizo sentir el cariño, el calor. Es un club muy familiar. Muy profesionales, siempre pendientes de ti, de cualquier cosa que necesites, y te hacen sentir como en casa. Es una de las cosas por las que no quieres marcharte nunca. Antony, que vino cedido, es una muestra de ello. La ciudad es muy bonita, la comunión con la afición y los jugadores… lo viven mucho, muy pasionales. Y entre que la gente lo vive mucho y el club te cuida muy bien…

Bartra, Bellerín, Abde... parece que es fácil sadaptarse para jugadores que han pasado por el Barça.

Al final, antes de ir, Bartra me habló muy bien y está encantadísimo. Incluso dice que casi es más bético que culé y es lo que te digo: tiene algo especial.

¿También se siente más bético que culé?

Aún no, soy más culé que bético, porque es el club del que siempre he sido desde pequeño, en el que he disfrutado mucho y crecido, pero sí que es verdad que soy del Betis, que te acabas haciendo bético. Son muy pasionales y te transmiten los colores y lo que es el club. Quieras o no, te atrapa poco a poco este espíritu que tiene el club, que hace que aprendas a quererlo.

Y con golazos como el del derbi debe ser más fácil.

Fue brutal, la verdad. Es un recuerdo que nunca olvidaré. Un derbi fuera de casa, que fue muy especial y también porque fue mi primer gol esta temporada y en el mejor escenario.

¿Pellegrini es tan bueno como parece? Seis años y ha convertido al Betis en un equipo europeo con un gran fútbol.

Es un entrenador de la vieja escuela, que dicen. Gestiona muy bien el grupo, deja mucha libertad a los jugadores e intenta que todos estemos involucrados: muchas rotaciones, ayudarte, cuatro pinceladas tácticas, sobre todo de línea defensiva. Y arriba, como he dicho, libertad para los jugadores. Creo que es un entrenador que gestiona muy bien el vestuario y por eso ha hecho la carrera que ha hecho.

¿Qué le espera al Barça en La Cartuja?

Le espera un partido complicado, como todos los de casa. Cuando vienen los rivales, sienten la presión del público. Intentaremos hacer nuestro juego. Nuestra manera de ganar al Barça es siendo nosotros y manteniendo la identidad. Será un partido muy atractivo para el espectador, con goles.

Si marca, ¿lo celebraría?

Sí. No siempre se puede marcar al Barça, pero aunque lo celebre seguiré siendo culé, no cambiará nada.

¿Qué sentimiento le queda a uno cuando deja el Barça?

No es fácil salir del Barça después de siete temporadas, es tu casa. Pero el fútbol no se acaba en el Barça, se abre un mundo muy grande y eso lo tuve claro. Aquellos momentos no fueron fáciles, soy culé y quiero al club, pero entendimos que era lo mejor. Fui capaz de buscar otros proyectos, mostrar mi nivel fuera del club y gracias a esta mentalidad estoy donde estoy.

Estuvo a punto de volver dos veces. Recibió incluso la llamada de gente muy importante en el Barça.

Cuando estaba en el Sabadell, vino el Barça Atlètic y al final no se dio, fue antes de fichar por el Betis, con quien casi lo tenía hecho, y me llamaron. Nos decantamos por el Betis.

¿Tuvo dudas?

Hombre, cuando viene el Barça siempre tienes dudas. Sí que es verdad que estaba casi hecho con el Betis. La opción del Barça era para cederme a otro club, hacerlo bien y volver. Pero yo creía que el siguiente paso debía ser otro.

El suyo es un caso parecido al de Fermín López, pero con un final distinto. ¿Le faltó una figura como la de Xavi?

Sí, yo tenía el hándicap del físico, crecí tarde. Comentaban que el fútbol lo tenía, pero me faltaba el físico, quién sabe si en un futuro podiá volver cuando hubiera dado el cambio. Sí, totalmente, es un caso parecido. Con él confiaron muchísimo, sabían de su potencial. Fue cedido a Primera RFEF, al Linares, lo hizo muy bien y es un toro, un animal, y está muy bien. Me alegro por él. Coincidí con él en La Masia y tengo muy buena relación. No ha sido fácil. Me identifico mucho con Fermín: no fue fácil salir cedido y lo hizo bien y por suerte pudo volver.

La suya es la generación de 2001: Eric, Ansu, Kubo… Mucha calidad. Como la de 2006, con Lamine, Bernal, Cubarsí… ¿Qué les da La Masia?

Al final, viendo a los jugadores que has dicho, llegan al primer equipo y juegan como si estuvieran en el juvenil o el cadete. Al ser la misma filosofía, les cuesta muy poco adaptarse a la élite. Son buenos de verdad. Tienen condiciones para dar el salto. Gracias a la situación económica del club tienen su oportunidad, hay sintonía con el fútbol base, que sigue la misma filosofía y, cuando llegan al primer equipo, les cuesta muy poco.

¿Cómo se lleva la etiqueta 'made in La Masia' por el mundo?

Es un orgulo, claro que sí. Estar en el mejor sitio donde te pueden enseñar a jugar, en la mejor escuela de fútbol del mundo... Casi todo lo que sé lo aprendí en La Masia, con los grandes profesionales que encontré. Una experiencia muy bonita. Encontrarte con tus amigos luego. Defender los colores del Barça por el mundo es una experiencia.

¿Se atreve con un resultado?

No lo quiero gafar, será un partido atractivo y esperamos que lo podamos ganar.

¿Sus amigos de Cardedeu con quién irán?

(Ríe). Yo creo que con el Betis, que aquí contará más la amistad que el corazón.

Los amigos que aún tiene en el Barça no creo.

Tengo muy buena relación con Èric Garcia. Era el capitán, siempre estamos en contacto. También con Ansu, Arnau Tenas… A Èric tengo ganas de verlo el sábado. Aún no hemos hablado, supongo que lo haremos el día antes. Que esté tranquilo, que últimamente está a un muy buen nivel. Y encima de pivote, aún nos tocará enfrentarnos en la misma zona.