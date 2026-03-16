Así serán los primeros pasos del nuevo presidente del Barça

Joan Laporta arrasó este domingo en las urnas. Sumó un total de 32.934 votos por los 14.385 de su rival, Víctor Font. Eufórico y tras atender a los medios de comunicación, celebró la victoria en Luz de Gas. Llegó a las 3.15 de la madrugada cuando algunos de sus directivos, muy cansados, ya se habían ido. Cuando entró en la mítica sala barcelonesa sonaba el 'We are the Champions' de Queen. Acto seguido lo hizo el himno del Barça. Cuando faltaba un cuarto de hora para las cinco, se fue para casa. "Es indestructible", comentaban algunos miembros de su equipo tras algunos bailes, haberse fumado un puro y descorchado una botella de champán.

Este lunes lo tenía el nuevo presidente reservado para descansar y será este martes cuando empezará a trabajar para el Barça. Como marcan los Estatutos del club, no tomará posesión del cargo hasta el 1 de julio, pero estará en contacto permanente con quien es ahora presidente de la entidad, su buen amigo Rafa Yuste, que será uno de los vicepresidentes de la futura junta directiva. Entre ambos tomarán las decisiones en los próximos meses. La involucración de Laporta será total, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se deberá cerrar el ejercicio económico y también empezar a confeccionar las plantillas deportivas del próximo curso.

Laporta tiene la intención de acudir a las oficinas del club este martes para reunirse con Yuste y definir entre ambos como debe ser la cohabitación. De hecho, también debería pasar por la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Lo haría para dar ánimos a los jugadores y a Hansi Flick antes del partido del miércoles contra el Newcastle, un choque muy importante para estar en los cuartos de final de la Champions, y también para agradecerles el apoyo recibido durante el proceso electoral. Para la historia de las elecciones quedará la imagen de Laporta cantando y saltando con ellos ante la urna en la carpa de votación.

El nuevo presidente será invitado por Yuste para seguir desde el palco el partido contra el equipo inglés. No fallará a la cita. Ya estaba invitado, como también Font, a ver desde el palco el partido contra el Sevilla, pero desestimó la invitación para seguir el encuentro contra el Sevilla desde la tribuna junto a su futura junta directiva. En esta futura directiva estarán también los siete directivos que están gobernando el club en la actualidad y hasta el 30 de junio. Todos ellos serán nombrados directivos en la primera reunión de junta y deberán ser ratificados en la primera Asamblea de Compromisarios.

Laporta tiene previsto acabar la semana viajando a Amsterdam para asistir el sábado al estreno del documental de Johan Cruyff. Lo hará invitado por Jordi Cruyff a pocos días del décimo aniversario de la muerte del exfutbolista y exentrenador del FC Barcelona.