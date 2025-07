¿Cómo serán las primeras semanas de la pretemporada del Barça?

Con el correspondiente rodaje previo mediante un plan individualizado que el club pasó a cada jugador antes de empezar las vacaciones, la plantilla del primer equipo del Barça se vuelve a ver las caras este domingo 13 de julio. Empezarán, como siempre, con las correspondientes pruebas médicas. Y ya el lunes 14 arrancarán los entrenamientos en el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Hansi Flick ha citado a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla (incluido Oriol Romeu, que regresa de cesión al Girona y todavía no ha resuelto su futuro). También se espera a Pau Víctor e Iñaki Peña, que tampoco cuentan para el entrenador germano pero que aún no han encontrado acomodo. El arquero estudia ofertas del extranjero, mientras que el atacante no ha deshojado la margarita y, por ahora, seguirá de azulgrana.

Joan Garcia durante un entrenamiento en el gimnasio como portero del FC Barcelona / FCB

Serán semanas muy intensas. Con dobles sesiones, con mucha carga. También con balón, puesto que la pretemporada pasada ya vimos que a Flick y a su staff les gusta hacer todo con la pelota como protagonista. Eso sí, el apartado físico es fundamental en la filosofía del entrenador de Heidelberg y la plantilla azulgrana ya sabe cómo se las gasta en la preparacuión.

En SPORT contactamos con Josep Maria Tejedo, preparador físico que esta temporada ha estado en el Khimki de Moscú con Fran Artiga (ex de La Masia), con el fisioterapeuta Lluís Puig (@fisioinquiet) y con el ostéopata y podólogo Alejandro Bayo,

"Lo primero que se suele hacer son unos tests para saber cómo llega el jugador" (Josep Maria Tejedo, preparador físico)

“Lo que se suele hacer para saber si un jugador llega en forma es realizar tests por parte de los preparadores físicos. Desde tests de resistencia en el campo hasta tests musculares donde pueden ver la fuerza que puede aplicar con cada músculo en concreto, con ciertos movimientos. Esto te da un indicador que te permite comparar los últimos registros que has tenido con cómo vuelves. Con estos tests se pueden ver simetrías y disfunciones y ver qué jugadores no están en un punto óptimo y necesitan un trabajo invividualizado diferente al resto del equipo”, nos comenta Tejedo.

IR ADAPTANDO EL CUERPO

“A nivel de inicio de temporada, aunque los equipos cada vez más introducen pelota, se suelen hacer trabajos muy controlados, ya sean de intensidad y volumen, y de carácter más general para que el cuerpo se vaya adaptando a los movimientos específicos del fútbol. Y lo mismo en el gimnasio, trabajo general de core y movilidad para recuperar las estructuras para las demandas físicas del fútbol”, añade Tejedo respecto a cómo se enfocan las primeras sesiones.

Josep Maria Tejedo, preparador físico del Khimki el curso pasado / SPORT

LAS GIRAS/STAGE

El Barça pondrá rumbo a tierras asiáticas el 24 de julio. ¿Cómo afectan las giras? “Las giras suelen afectar al descanso y recuperación de los jugadores. Vuelos de muchas horas, con su jet lag. Eso implica tener que adaptarte a situaciones muy diferentes a lo que harías en Barcelona. Y los días que estás de gira todo lo que puedes hacer va muy marcado por los partidos y las acciones publicitarias que te fijan. Seguramente, el entrenador queda en un segundo plano y los jugadores van menos descansados. Se cuida menos la recuperación y la nutrición”, comenta Tejedo.

"Es fácil que puedan producirse sobrecargas musculares en pretemporada" (Lluís Puig, fisioterapeuta (@fisionquiet))

A nivel de riesgo de molestias y problemas musculares, el fisioterapeuta Lluís Puig (@fisioinquiet) nos comenta que “en la pretemporada es cuando se hace un trabajo de volumen importante y de fuerza y altas cargas y es fácil que se produzcan sobrecargas musculartes y a veces., cuando empiezaana jugar partidos con más intensidad, es fácil que sufran pequeñas elongaciones y contracturas. Pero básicamente sobrecargas”.

Lluís Puig, fisioterapeuta / SPORT

“El trabajo los fisios evoluciona durante la pretemporada ayudando a hacer el trabajo preventivo, viendo si han hecho un poco los deberes, y acabandolo de ajustar para tener el cuerpo preparado para poder soportar las cargas. Y, sobre todo, ayudando a recuperar de los esfuerzos y de ir asumiendo estas cargas a los jugadores para que puedan entrenar y competir al máximo nivel”, añade Puig.

"La pretemporada es el momento para los análisis biomecánicos, de pisada, de calzado, para dejar todo a punto para el inicio del curso oficial" (Alejandro Bayo, podólogo y osteópata)

Otro aspecto importante es el biomecánico. Y ahí nos da su punto de vista el osteópata y podólogo Alejandro Bayo: "Durante el mes de julio-mitades de agosto suelen pasar por la consulta jugadores de todas las categorías y edades para revisar sus soportes plantares, pisada, etc. Se valora la biomecánica, movimiento, cómo corren, cómo saltan, para ver si hay algún patrón que se debe corregir. Momento del reset, generalmente se estrenan botas y es ahí cuando entramos nosotros. Acomodar la bota nueva, cambiar la plantilla. Esa es la función del podólogo deportivo, revisar todos los parámetros de pisada, equilibrio, apoyos, a nivel de cinemática (rangos de articulación) y a partir de ahí hay equipos que solicitan informes, los fisios y readaptadores".

El Doctor Alejandro Bayo, en su consulta / SPORT

"Estas fechas son un buen momento porque luego hay entrenadores, preparadores físicos, que son reticentes a generar cambios a mitad de temporada. Aunque a veces son imprescindibles. Es el kilómetro cero, cuando ponemos todo el día. Si hay alguna incomodidad en el calzado o en la plantilla durante la pretemporada estamos a tiempo de rectificar para que todo esté ajustado cuando empieza la temporada oficial", añade Bayo, que forma parte del staff del Industrias Santa Coloma de fútbol sala y lleva, aparte, a futbolistas profesionales en su consulta.