Así será la toma de posesión de Joan Laporta

Joan Laporta ganó las elecciones a la presidencia del Barça el pasado 15 de marzo. Desde entonces, ejerce de presidente electo. Ha sido habitual en muchos de los partidos del primer equipo, en todos los del Spotify Camp Nou, y en algunos jugados por las secciones, pero no ha podido realizar funciones de representación ni tampoco tomar decisiones. Ello ha sido, y es, cosa de Rafa Yuste, que ocupó la presidencia cuando su buen amigo Laporta dimitió para presentarse a la reelección.

Por Estatutos y para evitar que unos meses cuenten como una temporada, Laporta, que ha estado en contacto permanente con Yuste durante todo este tiempo, no puede tomar posesión de su cargo hasta el próximo 1 de julio. En ese día se está trabajando ya desde varios departamentos del club azulgrana. Lo primero que tendrá lugar ese 1 de julio será una reunión de la junta directiva en las oficinas del club.

Primero, renunciarán al cargo los actuales directivos para más tarde ser nombrado presidente Joan Laporta. Él nombrará después a los miembros de la que será su junta directiva durante las cinco próximas temporadas. Estarán los directivos que formaron parte de la lista electoral y también los que han seguido gobernando el club estos meses. Estos últimos deberán ser ratificados por los socios compromisarios del club azulgrana en una futura Asamblea.

Tras la reunión de la junta directiva y ya con Laporta como presidente, tendrá lugar un acto institucional en el que estarán invitadas diversas autoridades, entre ellas los presidentes del Barça que siguen vivos. El acto está pensado que se haga en el Auditori 1899 y el presidente azulgrana realizará un discurso en el que marcará las líneas maestras de su nuevo mandato.

La última toma de posesión de un presidente del club azulgrana, la de Joan Laporta en el año 2021, se hizo en el Spotify Camp Nou. Eran tiempos de pandemia del coronavirus, por lo que tuvo que hacerse al aire libre y con menos invitados de los que se hubiese querido. Los asistentes tuvieron que ir con mascarilla. La toma de posesión del próximo 1 de julio será muy diferente a aquella.