Así será el Spotify Camp Nou iluminado desde el exterior

El FC Barcelona sigue avanzando en la construcción del nuevo Spotify Camp Nou. Los partidos pueden disputarse después de haber recibido el permiso pertinente en su interior, mientras que en el exterior solo se veía por ahora el esqueleto a causa de las obras.

Ahora se han empezado a realizar las pruebas de las láminas exteriores iluminadas causando un gran impacto. El Spotify Camp Nou por la noche ofrecerá una imagen realmente espectacular una vez terminen los laboriosos trabajos.

Evidentemente, mandarán los colores azul y grana del club con un impacto visual a priori espectacular. De todos modos, aún son probaturas ya que la prioridad es poder obtener la licencia para poder llenar el Gol Norte, que todavía está vacío, y donde se instalará la grada 1957 para los grupos de animación.

El proyecto del Spotify Camp Nou es muy ambicioso y quedará como uno de los mejores estadios del mundo. Su estética exterior poco tendrá que ver con la que se podía observar en el antiguo estadio.

La remodelación es absoluta y afecta a todas las partes del estadio para que los hinchas y socios barcelonistas disfruten de una gran experiencia cada vez que visiten el recinto barcelonista.