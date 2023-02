Así será el Sports Tomorrow Congress 2023

En estas jornadas de innovación deportiva impulsadas por el BIHUB participarán Edu Castro, Cory Higgins y Bojan Krkic El congreso se llevará a cabo el lunes 27 y el martes 28 de febrero

Los próximos lunes 27 y martes 28 de febrero tendrá lugar en el recinto de la Feria de Gran Vía de Barcelona el Sports Tomorrow Congress, el congreso de innovación deportiva impulsado por el Barça Innovation Hub (BIHUB) y GSMA, que este año se celebra en el marco del Mobile World Congress.

La edición 2023 tiene como lema 'The Minds Behind The Game' (Las mentes detrás del juego) servirá para profundizar y debatir, principalmente, sobre el papel del cerebro en el rendimiento de los deportistas y sobre las aplicaciones cognitivas en materia de inteligencia artificial existentes en todas las esferas de la industria deportiva.

El congreso se iniciará el lunes por la mañana con una sesión sobre gestión del éxito y el fracaso a cargo del piloto de rallyes Albert Llovera. A continuación el entrenador y la psicóloga del primer equipo de hockey del FC Barcelona, Edu Castro y Laura Sánchez, participarán en una sesión sobre psicología y alto rendimiento que dará paso a la intervención del ex azulgrana Bojan Krkic, encargado de liderar un panel sobre gestión emocional en el fútbol de élite.

Avanzada la mañana intervendrán los ingenieros de la NASA Howard Hu y Carlos García Galán para debatir sobre la trayectoria de la agencia aeronáutica estadounidense en materia de rendimiento humano e inteligencia artificial. Para acabar con este primer bloque, las nutricionistas del FC Barcelona Toña Lizarraga y Mireia Porta, con la colaboración de Heura, liderarán una sesión que buscará las conexiones entre la alimentación y el cerebro.

Por la tarde están programadas varias sesiones vinculadas a la medicina, entre ellas una neurociencia a cargo del neuropsicólogo de la Universidad de Barcelona, David Bartrés, que contará con la participación de Xavier Corbella, jefe de los Servicios Médicos del FC Barcelona.

En torno a esta misma temática también se celebrará una sesión sobre daño cerebral y enfermedades neurodegenerativas vinculadas al fútbol con Edwin Goedhart, jefe de los servicios médicos de la federación de fútbol de los Países Bajos; el neurólogo del Hospital Clínic, Àlex Iranzo; el médico del primer equipo, Xavier Valle; y el director del área de salud del BIHUB, Gil Rodas.

El primer día de congreso llegará a su final con otra intervención destacada de la parcela deportiva. El jugador del primer equipo de baloncesto Cory Higgins participará en una charla sobre preparación mental en el baloncesto de élite. Para cerrar se celebrará el segundo Allianz Startup Challenge que premia propuestas innovadoras y disruptivas que nacen para aportar un impacto positivo en el mundo del deporte.

El martes también se seguirá hablando de inteligencia artificial, en este caso vinculada a la realidad virtual, y se dará paso a una serie de paneles con conferenciantes internacionales. Por un lado, el ex CEO del Liverpool, Peter More, hablará del metaverso vinculado al mundo del fútbol; el productor televisivo Amani Martin realizará una sesión sobre deportes y storytelling en la era digital; y el influencer estadounidense Joe Pompliano hablará también de storytelling, pero en este caso sobre los nuevos formatos que ofrece esta disciplina de la comunicación en el mundo de los deportes.

A las 12.30 h del martes está prevista la clausura del congreso, que correrá a cargo del presidente Joan Laporta.

El Sports Tomorrow Congress es una cita dirigida a todos los profesionales que forman parte del amplio abanico de disciplinas del deporte. La asistencia presencial a la edición 2023 será exclusivamente a través de invitación pero también existe una modalidad online que puede adquirirse en la web del congreso.