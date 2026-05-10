Así será la rúa del Barça campeón de Liga por Barcelona este lunes

El FC Barcelona ha sido proclamado campeón de Liga después del Clásico. El equipo de Hansi Flick ha conquistado el campeonato de forma brillante y a tres jornadas de la finalización de un torneo en el que ha demostrado ser el mejor. La felicidad no ha sido máxima por la muerte del padre del entrenador alemán horas antes del choque, pero el club, que siempre ha estado al lado de su técnico, ha mantenido las celebraciones por la segunda Liga ganada de forma consecutiva.

Habrá por tanto rúa por las calles de Barcelona este lunes, con inicio y llegada en el Spotify Camp Nou. El paseo triunfal de los campeones, que el miércoles juegan ante el Alavés en Mendizorrotza, empezará a las cinco de la tarde y pasará por las siguientes calles antes de regresar al estadio barcelonista, donde no habrá fiesta. El recorrido se iniciará en la Travessera de Les Corts, girará por la calle Numancia y después tomará la calle Berlín para seguir por París, girará después por Balmes hasta la Gran Vía para subir después por el Passeig de Gràcia hasta la calle Provença. Allí, junto a la emblemática Pedrera, iniciará el recorrido de vuelta al Spotify Camp Nou.

El Barça, en la rúa de 2025 / Valentí Enrich / SPO

Los autobuses de los campeones, de vuelta, pasarán por la calle Provença, subirá por Aribau hasta París y seguirán por París hasta tomar Avinguda de Sarrià. Girarán después a la izquierda por Travessera de Les Corts para llegar al Spotify Camp Nou horas después del inicio del recorrido y tras recoger el cariño de los seguidores del Barça.

Durante el recorrido habrá tres puntos de animación, situados en la calle Berlín con Josep Tarradellas, en Balmes con Gran Vía y en Consell de Cent con Passeig de Gràcia. Tres autobuses del club formarán parte de la rúa. En el primero irá la mascota CAT con un speaker, en el segundo el primer equipo con buena música y en el tercero, patrocinado por Damm, los miembros del staff con un DJ.