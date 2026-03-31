Así será el recibimiento a Joan Garcia en el RCDE Stadium: "El aplauso va a ganar a la silbada"

Quién se lo iba a decir a Joan Garcia que iba a volver al RCDE Stadium este mismo año, después del recibimiento hostil que recibió por parte de la afición del Espanyol el pasado 6 de enero. En esta ocasión, el guardameta del FC Barcelona podría debutar con España en el RCDE Stadium, lo que fue su casa durante tantos años, pero la última decisión la tiene Luis de la Fuente.

El portero del Sallent fue abucheado e insultado al pisar el terreno de juego, por parte de toda la afición perica, y tuvo que escuchar cánticos en su contra, como "Queremos la cabeza de Joan" o "Eras de los nuestros. Te fuiste al máximo rival, demostrando que tu amor al club no era leal", entre otros. Además, prepararon carteles en los que lo tildaban de "rata".

Después de casi tres meses, el ex del Espanyol vuelve al RCDE Stadium, pero con otro panorama totalmente distinto. El de Sallent fue convocado por primera vez por Luis de la Fuente, quien decidió llamar también a sus tres porteros más habituales: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Ante Serbia, De la Fuente decidió desconvocar a Joan Garcia, una decisión que sorprendió a todos. Sin embargo, para el partido de esta noche contra Egipto, el seleccionador lo ha convocado, pero tampoco ha dejado ninguno de los otros guardametas fuera de la lista de convocados.

Ayer, desde 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, analizaron cómo podría ser el recibimiento de Joan Garcia esta noche en el RCDE Stadium. El periodista Quique Iglesias compartió su opinión al respecto: "Habrá más españoles que españolistas", empezó explicando.

El colaborador de 'El Partidazo de COPE' aseguró que "ya se han vendido más de 37.000 entradas, por lo que el aplauso superará a la silbada".

Sin embargo, también advirtió: "Te digo yo que, si mañana Joan Garcia sale al campo en el minuto 60 para jugar media hora, habrá 2.000 personas que lo silben".

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"Lo que pasa es que habrá 35.000 que lo aplaudan. Así que no se va a escuchar, pero sí habrá gente dispuesta a pitar a Joan Garcia", sentenció.