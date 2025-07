Así será la presentación de Marcus Rashford

Marcus Rashford ha pasado esta mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper el reconocimiento previo a su incorporación al FC Barcelona. El atacante inglés, que llegó el domingo por la noche a la Ciudad Condal tras llegar el Barça y el Manchester United a un acuerdo de cesión, será presentado el miércoles por la tarde como nuevo jugador azulgrana.

Rashford, que ha conocido ya a Hansi Flick y también al director deportivo de la entidad, Deco, conocerá a sus nuevos compañeros este martes por la mañana, pues está previsto que se ponga ya a las órdenes del entrenador alemán, que ha programado doble sesión para este martes.. El miércoles volverá a ejercitarse en el que será la última sesión antes de volar el jueves hacia Japón para iniciar la gira de pretemporada que llevará a los azulgranas por Kobe y después por las ciudades coreanas de Seúl y Daegu.

Con tanto entrenamiento, será el miércoles por la tarde cuando Rashford visitará las oficinas del club para firmar su nuevo contrato con el FC Barcelona y fotografiarse junto al presidente, Joan Laporta, y el resto de miembros de la comisión deportiva. Tras la firma, prevista para las seis de la tarde, y las fotografías, posará con su nueva camiseta y atenderá a los medios del club para hacerlo después con el resto de medios de comunicación. El lugar en el que se hará esta rueda de prensa no está claro todavía. Podrían repetirse la fórmula Lamine Yamal y llevar el acto a la Barça Botiga o bien hacerse en el Auditori 1899.

Rashford llega al Barça cedido por el Manchester United con una opción de compra de 30 millones de euros. El atacante inglés, que se ha rebajado el sueldo un 15%, cobrará unos catorce millones de euros brutos por temporada. El club azulgrana no pagará en principio por la cesión, aunque sí deberá abonar alguna cantidad al club de Old Trafford si a final de temporada no ejerce la opción de compra.