Así será el nuevo Espai d'Animació del Spotify Camp Nou

Durante su intervención en la Asamblea de Socios Compromisarios, la vicepresidenta del área institucional del FC Barcelona, Elena Fort, presentó las líneas maestras del Espai d’Animació que formará parte del futuro Spotify Camp Nou, un proyecto que, en sus palabras, “quiere ser el corazón que haga latir el estadio en cada partido”.

Fort explicó cómo fue el proceso de participación amplio y transparente para definir este nuevo espacio, con el objetivo de construirlo de la mano de los socios. Se llevaron a cabo un total de 16 reuniones presenciales, pero también telemáticas, en las que hubo un porcentaje de particiación más amplio, aunque las conclusiones no cambiaron.

En ese sentido, señaló Fort, han surgido conclusiones claras y consensuadas, dijo. Existe un apoyo rotundo a fomentar la animación dentro del estadio, pero siempre bajo una filosofía que combine innovación, creatividad, inclusión y espontaneidad, y que refleje al mismo tiempo la catalanidad y los valores propios del club. “Queremos una grada reconocible, que sea un reflejo de lo que somos como entidad: un club plural, abierto, respetuoso y con raíces”, apuntó.

Sin necesidad de formar parte de un grupo

Fort fue clara al remarcar que este nuevo espacio deberá estar gestionado exclusivamente por el club. “No son admisibles estructuras externas ni grupos organizados que condicionen su funcionamiento. Debe ser el Barça quien cree, organice y gestione este espacio”, subrayó. Y ahí empezaron las condiciones: el acceso será individual y personal, sin que exista la obligación de pertenecer a ninguna peña o colectivo previo. “Queremos garantizar un espacio plural, seguro y abierto a todos los socios que deseen formar parte de él, bajo los principios de igualdad, transparencia y convivencia”, añadió.

La vicepresidenta confirmó que la nueva Grada d’Animació contará con precios reducidos, en línea con el objetivo de facilitar el acceso de los socios más jóvenes. La junta directiva ha establecido unos requisitos claros y objetivos para formar parte de ella: será necesario ser socio o socia del club, tener entre 18 y 25 años, y también se fomentará la presencia de los socios que estén ahora mismo en la lista de espera de abonos con una antigüedad mínima de cinco años.

Además, los candidatos deberán estar al corriente de pago, no haber sido sancionados con expedientes disciplinarios ni por infracciones en materia de violencia, y superar un cribaje de seguridad realizado por los Mossos d’Esquadra, en coordinación con el área social y de seguridad del club. También deberán firmar un compromiso de asistencia mínima del 80% de los partidos de la temporada.

Habrá 1.247 localidades

La inscripción será estrictamente individual y personal, y la gestión del espacio corresponderá al Área Social del club, en coordinación directa con los miembros de la grada. Según detalló Fort, la nueva grada contará con 1.247 plazas, pensadas para convertirse en el motor de la animación colectiva del Camp Nou. “La animación no debe limitarse a un rincón del estadio, sino ser el impulso que contagie a toda la grada. Queremos que esta grada sea el alma que nos ayude a latir juntos en cada partido”, afirmó.

El Spotify Camp Nou podría abrir sus puertas en noviembre / Valentí Enrich

Fort contextualizó además este proyecto dentro de una demanda histórica del barcelonismo: “Durante años, muchas familias han tenido uno o dos abonos y, con el paso del tiempo, hijos y nietos socios han quedado en lista de espera. Entendemos que este Espai d’Animació debe ir destinado precisamente a esos jóvenes que llevan tiempo esperando una oportunidad para vivir el Barça desde dentro”. La vicepresidenta insistió en que se trata de una iniciativa que responde tanto a la necesidad de reforzar la animación como a la voluntad de dar cabida a nuevas generaciones de socios, fomentando el relevo y la continuidad del espíritu culé.

Nace el Gol 1957

Finalmente, Fort recordó que la creación de la Grada d’Animació se enmarca en el proceso participativo del Espai Barça, que seguirá desarrollándose con reuniones, máxima transparencia y la implicación directa de los socios. “Hemos querido escuchar, debatir y construir juntos. Este proyecto nace del diálogo y de la voluntad de mejorar, porque el nuevo estadio debe ser un espacio moderno, inclusivo y plenamente barcelonista”, concluyó.

El proyecto llevará el nombre de Gol 1957, un guiño a la fecha de inauguración del antiguo Camp Nou, que servirá para rendir homenaje al estadio que ha marcado la historia del club. “Gol 1957 es una manera de reconocer el pasado mientras construimos el futuro. Es un tributo a la memoria de todos los barcelonistas que han hecho grande este club”, cerró Fort, antes de recibir un prolongado aplauso por parte de los compromisarios presentes