Así será la nueva casa de Lamine Yamal: sala de fiestas, campo de fútbol y gimnasio privado por 14 millones de euros

La nueva casa de Lamine Yamal ya es una realidad. El futbolista del FC Barcelona completó este lunes la compra de su nueva vivienda, ubicada en Ciutat Diagonal, una privilegiada zona residencial de Esplugues de Llobregat (Barcelona). La casa permanecía vacía desde que Piqué y Shakira, la antigua familia curiosamente, terminasen su relación y la cantante hiciera las maletas rumbo a Miami.

La mansión está compuesta por dos viviendas. Una de 869 m² y otra de 371 m², que durante más de una década fueron el refugio familiar de la pareja del exfutbolista del FC Barcelona. La gestión de la compraventa ha estado a cargo de la agencia Meraki Capital, especializada en inmuebles de lujo y propiedades exclusivas. Shakira no ha asistido al acto, ya que su presencia no era necesaria: sus apoderados se han encargado de rubricar el acuerdo que pone fin al último vínculo material que unía a la artista y al exfutbolista.

Una zona privilegiada

La nueva residencia se ha convertido en uno de los enclaves más codiciados por su privacidad, seguridad y cercanía con las principales vías de acceso a la ciudad. La distancia en coche entre la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ubicada en Sant Joan Despí, y Ciutat Diagonal, es de aproximadamente 10 kilómetros. El tiempo estimado de trayecto es de 15 a 20 minutos, muy asequible para el extremo.

Lamine, con 18 años, se independizará con Nicki Nicole, y la segunda vivienda será para su amigo y su primo. La vivienda, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller en 2012, forma parte de un complejo de tres casas interconectadas que suman cerca de 4.000 metros cuadrados. Tiene una arquitectura moderna y minimalista, ventanales amplios, seis dormitorios, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca y un estudio de grabación que la cantante colombiana utilizó en varias ocasiones, y que tal vez podría ser muy útil para Nicki Nicole.

Campo de fútbol, pista de pádel, seguridad avanzada...

La vivienda será reformada para adaptarse a las necesidades de un deportista de alto rendimiento. El plan incluye la instalación de un gimnasio privado, una sala de fisioterapia y un sistema de seguridad avanzado que garantice su privacidad. También un campo de fútbol y una pista de pádel.

La idea del jugador es crear un ambiente funcional pero cálido, con zonas dedicadas a recibir amigos y familiares.