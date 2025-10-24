¿Quién será el árbitro del Clásico?

El Clásico es el mejor partido del mundo, una rivalidad eterna que va más allá del fútbol. En el recuerdo quedan partidos memorables, historias inolvidables, goles agónicos... Y además, muchas jugadas controvertidas, pues la polémica siempre resulta ser un ingrediente más en el plato.

En este sentido, el Comité Técnico de Árbitros (CTA), con la intención de disminuir la polémica que generaban los videos de Real Madrid Televisión al presionar al arbitraje, no comunica las designaciones oficiales hasta las últimas 24 horas antes del choque.

Un gran favorito para ser juez en el Santiago Bernabéu

Aun sin saberse el nombre de quién llevará el silbato, hay un gran favorito: César Soto Grado, quién se encuentra en su último año como árbitro profesional de Primera División. Soto Grado es conocido entre los aficionados culers por muchas polémicas, sobre todo durante la temporada 23-24. En la primera jornada de aquella campaña, ante el Getafe, no señaló un claro penalti en el último minuto sobre Araujo por unas supuestas manos anteriores de Gavi, difícilmente perceptibles. Ese mismo curso, desde el VAR, fue el encargado de instar a la anulación del gol de João Félix de cabeza ante el Granada en el descuento, por un polémico fuera de juego posicional de Ferran.

También ese año, Soto Grado arbitró su primer y único Clásico, fue en la segunda vuelta y, como no podía ser de otro modo, dejó acciones polémicas: con 0-1 a favor de los culers señaló un penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez en una acción en la que el gallego parecía buscar el contacto (que si existió), pero si hubo una jugada polémica en aquel envite fue el gol fantasma de Lamine Yamal, que no se pudo validar por la falta de tomas concluyentes.

El gol fantasma en el clásico del Bernabeu / SPORT.es

En datos generales, Soto Grado ha arbitrado al FC Barcelona en 14 ocasiones, con seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Al Real Madrid le ha arbitrado en 22 ocasiones, con 14 victorias blancas, seis empates y dos derrotas.

El otro candidato para el gran choque

Más allá de Soto Grado, el otro nombre en la terna parece ser Mateo Busquets Ferrer, de hecho, el propio presidente del CTA, Fran Soto, respondió a si sería él el escogido: "Si es Mateo es un árbitro muy bueno, que va a ser FIFA en enero, va a ser internacional, y si es otro será el que sea, a ver si somos capaces de que no se sepa hasta el día anterior cuando saquemos las designaciones, cualquier árbitro de Primera está capacitado, y lo digo con convencimiento, para arbitrar ese partido, sin duda", argumentó sin mojarse.

Vinicius, discutiendo con Mateo Busquets Ferrer / EFE

El mallorquín ha arbitrado en cinco ocasiones a ambos clubes, con un parcial de cuatro victorias y un empate para los blaugranas y de tres victorias y dos empates para los blancos.