"Nos sentimos partícipes del gran Barça actual"

Sergio Alegre ha vivido dos etapas en el Barça muy intensas. Entre el 2001 y 2006 fue segundo entrenador en la cantera del Barça y recientemente ha vivido tres años como auxiliar de Xavi en el primer equipo blaugrana. En el ADN Masia de Sport hablamos con un técnico que ha trabajado en el Rubí, Terrassa, Olot y en la selección de Qatar además del Barça y el Al-Sadd. En el ADN Masia hemos mantenido una charla con Sergio Alegre muy interesante. El ayudante de Xavi revela detalles hasta hoy desconocidos de la gestión de los canteranos.

¿Cual es tu actual ocupación después de ser durante tres temporadas uno de los entrenadores auxiliares de Xavi?

La verdad es que estoy contento de poder volver a Qatar. Llevaban insistiendo toda la temporada para que volviera a trabajar como auxiliar en el Al-Sadd pero después de mi etapa en el Barça necesitaba un tiempo de descanso. Después de las navidades llegó otra propuesta de Qatar y después de valorarlo con la familia decidí volver allí. Es como mi segunda casa y me siento muy valorado. Lo hablé también con Xavi y él tiene claro que esta temporada no quiere aceptar ninguna propuesta y allí estamos intentando ayudar en todo lo que podamos

¿Estás contento con el rendimiento del Al-Sadd?

Vamos segundos en la liga a solo un punto del líder y recientemente superamos una eliminatoria de la Champions de Asia y ya estamos en cuartos. Estoy muy a gusto trabajando con Félix Sánchez, un entrenador al que ya conocí en mi primera etapa en la cantera del Barça y al que considero un referente por su experiencia y conocimientos en el fútbol internacional. Félix fue la persona, con Xavi, que más apostó por mí y juntos hicimos una Copa de Asia espectacular. Ahora tenemos cuatro títulos en juego con opciones a todo.

Pedro Miguel y Sergio Alegre, otra vez juntos en el Al-Sadd / Twitter Al-Sadd

En vuestro equipo hay también un jugador formado en La Masia, Rafa Mujica

Sí, la verdad es que tenemos a Rafa y hay jugadores canteranos del Barça por todo el mundo. Aquí en Qatar también está Marc Muniesa y el año pasado estaba Rafinha Alcántara. En Doha llegan muchos jugadores de nivel de diferentes procedencias.

Si volvemos unos años atrás, ¿tu llegaste a Barcelona un poco antes de que Xavi firmara por el Barça?

En mi anterior etapa en Al-Sadd, en el último año yo ya no quería seguir siempre en Doha para estar más cerca de mi familia. Xavi me pidió que no me desvinculara del club y estaba a medio camino entre Doha y Barcelona y cuando estaba en Catalunya estaba pendiente de los partidos del filial y del fútbol base para estar pendiente de los jugadores jóvenes por si se daba la situación que se dio con Xavi.

¿Fue productivo para el barça tu conocimiento de los jugadores canteranos?

El talento en La Masia es eterno. Me centré en poder detectar que tipo de jugadores había en el filial, que jugadores nos podrían ser de ayuda. Cuando llegamos con Xavi al Barça se vio que intentamos contar con ellos tanto en los entrenamientos como en los partidos.

En el banquillo del Barbastro, Xavi acompañado de Sergioo Alegre y Óscar Hernández / Javier Ferrándiz

¿Cual es la primera vez que conoces a Lamine Yamal?

De Lamine Yamal todo el mundo habla maravillas. Cuando llegamos aquí creo que estaba en el cadete. Cuando lo vimos jugar me recordó a cuando en mi anterior etapa en la cantera vi a Messi. Son dos jugadores que se ven solos. No hay que saber mucho de fútbol para darse cuenta de que ese niño era especial. Recuerdo un partido con el Juvenil A con el Málaga y luego lo subimos a entrenar con el primer equipo y des del primer día vimos que era diferente. En nuestro primer entreno ya demostró un carácter muy especial encarando a jugadores veteranos con una naturalidad increíble.

¿Como se gestiona el ascenso de un chico tan joven?

A Xavi le gusta apostar por los jugadores jóvenes y siempre ha sido valiente en este sentido. Él nunca dudó ni con Lamine ni con el resto de jugadores jóvenes. Es un dato espectacular debutar con 15 años pero a Xavi no le tembló el pulso y ahora se está viendo que es el jugador del futuro para el Barça.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Benfica bailando con Balde / AP Photo/Emilio Morenatti

Se suele decir que Lamine es hijo de la necesidad pero hay que recordar que cuando debuta todavía estaba Dembelé y también Raphinha

Nosotros vimos claro que Lamine tenía que ser el jugador referencia del Barça del futuro. Es cierto que teníamos a Dembelé y Raphinha en su posición y no teníamos la necesidad de hacerlo jugar pero se le dio la oportunidad y no solo en los partidos, en los entrenamientos veíamos que su rendimiento era brutal. Nuestros preparadores físicos realizaron con él un trabajo espectacular. Me acuerdo como pasó de tener dificultades con el lateral de Osasuna Juan Cruz a irse con facilidad del lateral del PSG y es que a nivel físico dio un paso inmenso.

¿Te sorprende que entre en las quinielas para ser el Balón de oro?

No me sorprende. La jugada del gol al Benfica...es que ahí no hay gol. Se inventa el gol de la nada. Todo lo que atrae y los espacios que genera.. No se puede comparar con Messi porque lo que ha hecho Leo va a ser irrepetible pero es lo más cercano posible a leo Messi. Y luego tiene un carácter ganador. En el vestuario es un líder y creo que será una referencia para muchos años.

¿Como fue el proceso de ascender a Pau Cubarsí?

La verdad es que en nuestra época había una gran relación con el Barça b y Juvenil A y subíamos constantemente jugadores para entrenar con el primer equipo. en este sentido era muy importante el trabajo de Joan Barbará. Cubarsí y casadó siempre estaban en estos entrenamientos. En los partidos once contra once, veíamos a Cubarsí filtrar pases con una personalidad que decías que con este no nos ibamos a equivocar. Pau es un central diferente, un central modelo Barça que era todo lo que buscaba Xavi para esta posición. Tenía 17 años pero era lo que buscábamos y a Xavi no le tembló el pulso pese a que en un central la veteranía es clave. Con Cubarsí tenemos un gran central para 15 años.

El caso de Fermín rompe todos los moldes. En el caso del andaluz no fue precisamente un caso de precocidad.

En nuestra primera temporada Fermín ya vino a algún entrenamiento y nos gustó mucho. Lo hicimos venir tres o cuatro veces y ya destacó. El año siguiente se fue cedido al Linares y eso le hizo valorar lo que es jugar en el Barça y le fue muy bien. En la pretemporada de nuestro último año volvió a destacar mucho porque Fermín hace muchas cosas bien. Tiene un golpeo exterior con las dos piernas brutal, un timing de segunda línea como muy pocos, una presión tras pérdida muy agresiva. Es un chico espectacular que hace grupo y en la pretemporada se ganó el sitio. Es un jugador moderno de los que no teníamos en la plantilla.

Además de los debuts citados, se dio mucha continuidad a muchos canteranos.

Todos estos jugadores no es solo darles la oportunidad de debutar sino conseguir que tengan continuidad. Además de estos debuts de Lamine, Cubarsí o Fermín, jugadores como Balde o Gavi se consolidaron con nosotros con muchísimos minutos. Se les ha dado una oportunidad para que crezcan y den su mejor versión.

¿El trabajo de estos últimos años está dando ahora los frutos deseados?

Nos sentimos muy partícipes del estado actual del equipo, de como están jugando. Están jugando a un gran nivel y están aspirando a todos los títulos. Me sabe mal cuando a veces se critica la labor de Xavi en comparación con el actual entrenador. No creo que sea necesario matar al anterior entrenador para poner en valor al actual técnico. Creo que todo es un proceso. Hay que valorar la época en la que Xavi cogió al equipo. No era sencillo coger ese Barça. Se ganaron títulos y se les dio oportunidades a jugadores que ahora son básicos en el equipo. Nos sentimos parte de este proceso y estamos contentos de que las cosas salgan bien. Se tomaron riesgos y decisiones que están saliendo bien. Nos sentimos partícipes de este momento.

Sergio Alegre, asistente de Xavi, saluda a Abde / Valenti Enrich

¿Qué recuerdas de tu anterior temporada en el fútbol base?

Recuerdo con mucho cariño las generaciones del 90 y 91. Era un equipazo el de Bojan Krkic,. Iago Falqué, Jonathan Dos Santos, Enric Vallés, Horacio... y la generación de Oriol Romeu, Montoya, Planas, Tello, Barta...muchos llegaron a ser profesionales. Estuve cinco años en la cantera espectaculares. La suerte de entrenar a jugadores tan buenos es inmensa. Y luego cuando te los encuentras al cabo de los años es increíble. Tuve la suerte de reencontrarme con Sergio Busquets, Oriol Romeu, Jordi Alba, son vínculos especiales que cuando estás arriba te facilita la vida porque ellos tienen una percepción de ti diferente. Fue una época maravillosa. Estoy feliz de haber vivido aquellos años con Sergio Lobera que ahora está triunfando en el fútbol de la India.

Con toda tu experiencia, ¿cual es el secreto de La Masia, por qué salen tantos cracks de la cantera del Barça?

La Masia parece inagotable. Miras hacia abajo en las categorías inferiores y ves grandes futbolistas. No habrá sitio para todos...Dónde siempre he pensado que está el secreto de La masia es en la captación. La captación del club es espectacular. Luego hay grandes formadores y se hace una apuesta para que crezcan como futbolistas y personas. No le veo techo a este proyecto. El club apuesta fuerte por ellos y no van a dejar de salir grandes jugadores. Y ya no solo son jugadores técnicos, hay jugadores que se adaptan al fútbol moderno y la Masia se está adaptando a ello.