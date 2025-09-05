El sentido recuerdo de Deco a un antiguo asesor fallecido

El Brasil futbolístico llora este viernes la pérdida de Acaz Fellegger, uno de los pioneros en la asesoría de prensa en el gigante sudamericano, y muy vinculado a la figura de Luiz Felipe Scolari, con quien trabajó codo a codo desde finales de los 90 en su etapa en el Palmeiras.

Fellegger falleció a los 59 años en un hospital de São Paulo donde estaba ingresado, víctima de un cáncer que le fue detectado solo unos meses atrás. Su desaparición ha causado una gran conmoción no solo en su país, sino también más allá de las fronteras brasileñas.

Durante algún tiempo asesoró a Deco, aún en su etapa como futbolista profesional. El ahora director de fútbol del Barça le ha rendido homenaje en su cuenta de Instagram: "Hoy nos despedimos de Acaz Fellegger, una persona que fue importante en mi carrera. Su pasión por la profesión será siempre recordada. Que su familia y amigos encuentren consuelo y fuerza para superar esta pérdida. Mis más sinceros pésames", ha expresado el ejecutivo culé.

Fellegger había trabajado también con el exblaugrana Dani Alves y futbolistas que habían pasado por la liga española, como los exdeportivistas Djalminha o César Sampaio, o el lateral Fabinho, que estuvo en la cantera del Real Madrid antes de triunfar en el Mónaco y en el Liverpool.

Actualmente, seguía asesorando a jugadores como Hulk, que está en el Atlético Mineiro, donde acaba de aterrizar Jorge Sampaoli, o Raphael Veiga, uno de los nombres claves en la actual etapa dorada del Palmeiras.

Cuidaba como pocos las estadísticas personales de sus asesorados con un gran rigor. Amigo de SPORT, enamorado de la ciudad de Barcelona y de la cultura catalana, Acaz Fellegger fue un profesional íntegro y leal, que siempre supo colocar límites.

Enalteció la profesión de asesor de prensa y facilitó el desarrollo de centenares de periodistas a ambos lados del Atlántico. Buen conversador, curioso y empático con quien lo merecía, tejió puentes de amistad a través de un comportamiento intachable. Su pérdida es irreparable.