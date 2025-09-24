Sentido mensaje de Gavi tras la operación que lo tendrá cinco meses KO

Empeza otra dura recuperación para Gavi. El jugador fue intervenido este martes por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club para solventar las molestias en su rodilla derecha, según informó el club en un comunicado.

El centrocampista se sometió a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno y se procedió a suturarlo para preservar el menisco. Gavi quedará ahora pendiente de su evolución, pero el tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses. Un plazo superior al que se preveía inicialmente, que era de entre mes y medio y dos meses.

GOLPE DURO PARA ÉL Y PARA FLICK

Otro mazazo para el andaluz, que había hecho una buena pretemporada y había empezado a buen nivel el curso oficial con Flick. Tras recibir por redes sociales el apoyo de sus compañeros y de muchas personalidades del mundo del fútbol, Gavi colgó este miércoles un mensaje en sus redes sociales explicando cómo se siente una vez supo que el tiempo de recuperación era bastante más amplio de lo esperado.

Todavía convalesciente en el hospital, el jugador azulgrana añadió al mensaje una foto junto a Ronald Araujo, Lamine y Pedri, que lo fueron a visitar y le mostaron todo el cariño del vestuario. Ha sido también duro para sus compañeros verlo caer de nuevo tras el año que estuvo fuera cuando se rompió los cruzados y menisco.

"Los que me conocéis sabéis que voy a volver las veces que haga falta para defender al Barça y a los míos hasta el final. “Un verdadero campeón no se forja en los momentos de éxito, si no en aquellos en los que se levanta después de caer”. ¡Gracias a todos por los mensajes de ánimo y cariño!".