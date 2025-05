El sentido mensaje de Aitana

El Barça de Pere Romeu cayó contra pronóstico el sábado en Lisboa en la final de la Champions contra el Arsenal. Las azulgranas buscaban su cuarta Champions, la tercera consecutiva, pero no tuvieron su mejor día y se vieron sorprendidas por un gol de Blackstenius a un cuarto de hora del final.

La decepción de toda la expedición fue evidente y ya sobre el mismo césped del José Alvalade jugadoras de peso como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas hicieron autocrítica. Minutos después, dieron las gracias a los más de 15.000 aficionados del Barça que se desplazaron hasta Portugal por el apoyo recibido.

Un día después, Aitana Bonmatí, ganadora de las dos últimas ediciones del Balón de Oro, ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales. "Difícil de aceptar cuando trabajamos toda la temporada para días como el de ayer. A pesar de todo, hemos demostrado en numerosas ocasiones volver con la misma ambición y ganas de ser mejores. Y esta vez no será diferente. Lo daremos todo", ha dicho la centrocampista azulgrana en Instagram.

La jugadora del Barça tiene también palabras para la afición del Barça. "No me quiero olvidar de vosotros. Gracias culers, gracias familia y amigos, por acompañarnos y estar siempre a nuestro al lado. Lo siento también por vosotros, por vuestro apoyo incondicional y por no poder levantar la cuarta Champions. Visca el Barça, siempre", acaba la jugadora del Barça.

El Barça ha ganado ya esta temporada la Liga y la Supercopa de España y el próximo 7 de junio jugará la final de la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid en Huesca.