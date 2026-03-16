La sentida felicitación de Puigdemont a Joan Laporta

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha felicitado públicamente a Joan Laporta por su victoria en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona. El dirigente independentista, que permanece exiliado en Bélgica desde 2017 tras salir de España en el contexto de las causas judiciales derivadas del procés y que él mismo ha denunciado en numerosas ocasiones como una persecución judicial, quiso sumarse a las muestras de felicitación al nuevo máximo mandatario azulgrana.

Puigdemont publicó un mensaje en sus redes sociales en el que celebró el triunfo de Laporta. “El Barça és un gran club, té un gran equip, una gran afició i un gran president. Felicitats @jlaportaoficial @fcbarcelona! (el Barça es un gran club, tiene un gran equipo, una gran afición y un gran presidente)”, escribió en un post en Instagram.

Carles Puigdemont siguiendo el partido entre el Brujas y el Barça / Dani Barbeito

No es la primera felicitación que recibe Laporta por parte del político catalán. Tal y como explicó el propio presidente azulgrana la noche de las elecciones en declaraciones a la Cadena SER, ambos pudieron hablar por teléfono después de conocerse los resultados. En esa conversación, Puigdemont ya trasladó personalmente su enhorabuena al dirigente barcelonista.

Puigdemont, Laporta y Florentino, en 2016 / MARC CASANOVAS

Ahora, el expresident ha querido hacerlo también de forma pública a través de las redes sociales, sumándose así a las numerosas reacciones que ha generado la victoria de Laporta y su regreso a la presidencia del Barça. Puigdemont fue uno de los seguidores del Barça que estuvieron presentes en el partido que los de Flick disputaron en Brujas el pasado mes de noviembre de 2025. Disfrutó del encuentro invitado por el propio club blaugrana, que aprovechó su desplazamiento a Bélgica para tener un gran detalle con el dirigente de Junts.

Laporta defendió la amnistia de Puigdemont

Laporta, en su día, se pronunció sobre la ley de amnistía a la que Puigdemont aún no ha podido acogerse para regresar a Catalunya: "Veo un país que lucha para rearmarse, sobrevivir, que lucha por su lengua, su cultura, que defiende su manera de entender la vida. Somos un país que lucha por su libertad, un país que deberá volver a la política para tener cada vez más fuerza. No quiero dar consejos a los políticos, es complicado".