Los 'sentenciados' de Hansi Flick

Cerrarda la gira por Estados Unidos del FC Barcelona, es momento de sacar algunas conclusiones. Hansi Flick ha dejado varias pistas acerca de qué jugadores le gustan y son de 'su cuerda' y con qué otros no cuenta. Por lo que sea, pero el técnico germano es consciente de que debe empezar a hacer una 'criba' cuando quedan menos de 10 días para empezar la temporada oficial.

Si bien en los 2/3 primeros compromisos es lógico que dé oportunidades a todos, Hansi ya empezó a dar pistas en el partido de esta última madrugada ante el Milan. Y de cierta forma también en el clásico. Lógicamente, hay que diferenciar los casos de los canteranos (Kochen y Alexis Olmedo no han disputado ni un minuto en suelo americano, pero están todavía en edad juvenil y el mero hecho de viajar ya era un regalo) con los de piezas que sí que es significativo que hayan jugado poco. Y que o están en primer equipo o salen en forma de traspaso o cesión.

A priori, de cara al próximo Trofeu Joan Gamper del lunes 12 ya sí deberíamos ver un ensayo bastante general de lo que quiere Flick y de los que están dentro de su 'esfera' y apuntan a tener más minutos en ese arranque de curso oficial del sábado 17 en Mestalla. Casi un mes después de haber iniciado la pretemporada, el entrenador alemán debe tomar las primeras decisiones drásticas y ya nos ha dado varias pinceladas.

VITOR ROQUE

El brasileño, que ante el Olot en el primer ensayo a puerta cerrada falló un penalti, ya jugó tirado a banda en el debut en tierras americanas ante el Manchester City. Flick apostó por Pau Víctor como '9'. Y la gran irrupción del de Sant Cugat 'chocó' con la pobre actuación de un atacante brasileño que puso mucha voluntad, pero nunca se sintió a gusto en ese costado izquierdo. Primer mensaje del técnico germano.

Vitor Roque, en una acción del Barça - Real Madrid de la Gira 2024 por Estados Unidos / VALENTÍ ENRICH

Frente al Real Madrid, ya con Lewandowski de inicio, Hansi volvía a apostar por Pau Víctor, que respondió con un doblete y de nuevo con magníficas sensaciones. Roque entraba en el 77' por Lewandowski y sin tiempo prácticamente para hacer nada. Y de nuevo esta última madrugada volvía a ser suplente el brasileño en detrimento de unos consolidados Lewy y Pau Víctor. Otra vez 13 minutitos para un Vitor Roque que es consciente de que para jugar y tener protagonismo deberá salir. Ahora falta por ver la gestión desde los despachos, si es en forma de cesión o traspaso, etc.

JULIÁN ARAUJO

El mexicano, que fue titular como extremo frente al Manchester City, no ha sumado ni un minuto ante Real Madrid y Milan. Tuvo buenos minutos jugando en una posición que no era la suya frente al cuadro de Pep Guardiola, pero el hecho de que no actuara en el lateral fue un 'indicio' quizás. Flick no le ha dado acción en estos dos últimos compromisos y parece 'condenado' a tener que dejar el el club azulgrana. El técnico germano ha apostado por Alex Valle jugando a pierna cambiada como titular en el clásico y Jules Koundé ha sido el que ha jugado la segunda mitad ante el Milan.

De esta forma, tanto Koundé (teórico titular) como Héctor Fort y Alex Valle parecen por delante en los esquemas de Flick.