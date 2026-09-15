Sentelles no descarta que el Spotify Camp Nou tenga aforo completo ya en 2027

Joan Sentelles, director del Espai Barça, fue tajante sobre los plazos de las obras del Spotify Camp Nou y aseguró que el estadio estará completamente terminado cuando acoja la final de la Champions de 2029. En declaraciones al programa 'La Tarda de Catalunya Ràdio', Sentelles destacó que el club trabaja con margen suficiente para afrontar el reto que supone albergar el partido más importante del fútbol europeo.

"Acoger una final de Champions es todo un reto y tendremos el estadio en perfecto estado para poder acoger la final de la Champions 2029", afirmó.

Preguntado directamente sobre si el Spotify Camp Nou estará terminado para esa fecha, el director del Espai Barça fue contundente: "Por supuesto que estará terminado con el cien por cien de aforo, la cubierta a punto, pantallas colocadas... todo en orden de marcha".

La previsión del Barça, de hecho, es que las obras finalicen antes de 2029. Sentelles confía en el trabajo de Limak, la empresa encargada de la remodelación, para que el estadio pueda estar plenamente operativo incluso con una temporada de antelación. "La idea es que Limak, con el buen trabajo que están haciendo, acabe bastante antes y tengamos el estadio operativo como mínimo la temporada anterior", explicó.

En este sentido, el objetivo que maneja el club es que el Spotify Camp Nou esté completamente operativo durante la temporada 2028-29. "La UEFA es muy exigente y la realidad es que nosotros les hemos estado explicando las fases de la obra y los objetivos que tenemos. La realidad es que al ser en el 2029 hay mucho margen de error, pero la idea es que la temporada 2028-29 ya esté todo totalmente operativo y si hay suerte algo de la 2027 lo podríamos tener ya con aforo completo", señaló.

Sin cambios en el proyecto por la final

Sentelles también explicó que la UEFA todavía no ha establecido una fecha límite para que el estadio esté terminado y que el Barça está en contacto con el organismo europeo para explicarle la evolución de las obras y las diferentes fases previstas.

"La UEFA no nos ha dado una fecha límite. Tenemos que cumplir unos requisitos exigentes igual que la ciudad que también tendrá unos requisitos bastante potentes: una serie de hoteles a una distancia... una serie de requisitos que cumplirán sin problemas", apuntó.

El director del Espai Barça considera que tanto Barcelona como el nuevo estadio estarán en condiciones de superar las exigencias de la UEFA. "Son exigentes pero la ciudad de Barcelona lo cumple perfectamente y nosotros también tendremos un estadio que cumple los requisitos. Pero no nos obligan a hacer ningún cambio en el estadio. No costará más dinero", aseguró.

Por último, Sentelles relativizó el impacto económico directo que tendrá para el club la disputa de la final de la Champions en el Spotify Camp Nou. "Una final así no es un evento que deje dineros: la verdad es que no lo llevo yo pero ya solo por temas de sponsorización seguro que habrá sinergias que le interesan al club", concluyó.