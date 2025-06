La sensación de Noruega se rinde a Lamine

Antonio Nusa está siendo una de las sensaciones de esta ventana de selecciones. El joven extremo noruego de 20 años fue uno de los jugadores más destacados del partido del pasado viernes frente a Italia, en el que Noruega se impuso por 3-0. Nusa anotó el gol de la jornada, después de regatear a toda la defensa italiana y perforar la portería de Donnarumma, y repartió una asistencia.

Hace un año, el nombre de Antonio Nusa sonó para recalar en el Barça como una de las alternativas 'low cost' en caso de que no se acabase concretando la incorporación de Nico Williams. Finalmente, no se dio ni un fichaje ni otro. El Barcelona se decantó por Dani Olmo, Williams rechazó la opción del club azulgrana y Nusa acabó fichando por el Leipzig proveniente del Brujas.

Ahora, en una reciente entrevista a la televisión noruega 'TV2 Sport', la joven promesa ha confesado que el Barça era su equipo de la infancia, aunque no se ha querido mojar demasiado: "Cuando era más pequeño mi equipo era el FC Barcelona, pero ahora soy neutral. Eso es lo mejor que puedo decir", declaró el jugador del Leipzig.

Además, se ha rendido a la mayor estrella del conjunto azulgrana: "Me gustaría jugar con Lamine. Me gustaría saber como es, sería divertido", ha revelado. Estas declaraciones demuestran la admiración que está generando Lamine Yamal dentro del mundo del fútbol, no solo entre la afición sino también entre sus compañeros.

Nusa, que juega habitualmente como extremo izquierdo, aunque puede actuar en las demás posiciones de ataque, tiene un valor de mercado de 28 millones de euros, según 'Transfermarkt'. Esta temporada ha anotado cinco goles y ha dado ocho asistencias en 40 partidos con el Leipzig. Además, ha registrado un gran rendimiento con su selección, con tres dianas y dos pases de gol.