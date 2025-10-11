Sensación Bardghji en Suecia: “Es un rayo de luz”

No fue el debut soñado. Roony Bardghji solo pudo disputar los últimos cinco minutos del partido de la selección absoluta de Suecia contra Suiza (0-2) y no pudo evitar una derrota que comprometió la clasificación de su combinado nacional para el Mundial de 2026. Con un solo punto en tres jornadas, el cuadro dirigido por Jon Dahl Tomasson ocupa la última posición del Grupo B y necesitará mejorar las sensaciones (y los resultados) en la segunda vuelta de la liguilla para certificar su presencia en la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

El futbolista del Barça, sin embargo, tuvo suficiente con estos minutos para dejar muestras de su calidad e ilusionar tanto a los aficionados como a los futbolistas suecos. Uno de los líderes del vestuario, de hecho, elogió públicamente al extremo blaugrana. "Es un jugador de primer nivel. No lo consideraría un talento que tiene una oportunidad, sino como un jugador consolidado. Está donde está por alguna razón", dijo Alexander Isak en declaraciones difundidas por el medio ‘Sportbladet’.

“Ha llegado con muy buena energía, ha sido una lástima que entrara en esta situación, cuando perdíamos 0-1. Pero, para mí, ha sido un rayo de luz para nosotros a pesar de la derrota”, añadió el flamante fichaje del Liverpool, por el que el conjunto ‘red’ pagó 145 millones de euros fijos el pasado verano. En Suecia, de hecho, ya está sobre la mesa la posibilidad de que Bardghji sea titular en el trascendental encuentro del próximo lunes 13 de octubre frente a Kosovo. “No he jugado mucho, pero he podido enseñar un poco igualmente”, respondió el propio jugador culé en zona mixta.

"Tenemos que jugar como lo hacemos con nuestros clubes"

Más allá del mal resultado, Roony hizo una valoración positiva de su estreno con Suecia: “Ha sido especial. Era algo que esperaba desde hace mucho tiempo. Hubiera sido aún mejor si no hubiéramos perdido, pero ha sido un buen día de todas formas”. “Creo que he jugado bien. He demostrado lo que puedo hacer y aportar”, añadió al ser preguntado por los aplausos que recibió por parte de sus seguidores.

Bardghji consideró que tanto él como sus compañeros deben jugar con “libertad” en las próximas citas para luchar por el objetivo de estar en el Mundial. “Tenemos que jugar como lo hacemos con nuestros clubes, sin pensar tanto en la presión. Salir y disfrutar, hacer un buen fútbol. Lo tenemos que dar todo, ser ofensivos, crear ocasiones. Si lo hacemos, creo que todo irá mucho mejor”, sentenció.