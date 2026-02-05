Así quedan las semifinales de la Copa del Rey 2025/26: equipos clasificados y fecha del sorteo

Las semifinales de la Copa del Rey 2025-26 han quedado definidas. Después la victoria del Atlético de Madrid contra el Betis en la última eliminatoria de cuartos de final, finalmente se conoce la identidad de los cuatro equipos que han confirmado su presencia en la penúltima ronda del torneo, donde estará el Barça como uno de los principales favoritos a repetir título copero.

El primer equipo que confirmó su presencia en semifinales fue el Barça, que se cargó a la gran sorpresa de la competición, el Albacete. A pesar de disputar un partido igualado en el Carlos Belmonte, la calidad de Lamine Yamal se impuso a la voluntad de los manchegos, que se despidieron de la Copa del Rey con honores (1-2). Sigue adelante el rey de copas, que buscará defender su título tras el logrado la temporada pasada contra el Real Madrid en la final de La Cartuja (3-2).

Una vez confirmado el primer semifinalista, este miércoles se repartieron dos nuevos billetes para semifinales. La Real Sociedad consiguió mantenerse viva en la competición copera tras lograr una victoria en extremo sufrida contra el Alavés (2-3), mientras que el Athletic Club se impuso sobre la bocina al Valencia en un partido de alto voltaje en Mestalla (1-2).

El último equipo en conseguir su clasificación a semifinales fue el Atlético de Madrid, que consiguió pasar de ronda tras golear al Real Betis en La Cartuja (0-5). De la mano de Ademola Lookman, nuevo fichaje de Simeone, los rojiblancos pasaron por encima de los verdiblancos de principio a fin. No hubo eliminatoria.

¿Qué equipos están clasificados para las semifinales de la Copa del Rey?

Atlético de Madrid

Athletic Club

Real Sociedad

FC Barcelona

Una vez conocida la identidad de los 4 equipos clasificados, la Copa del Rey avanzará hasta las semifinales, ronda que disputará los partidos de ida el 10-11 de febrero y los de vuelta el 3-4 de marzo. Antes se procederá con el tradicional sorteo para determinar el orden de los emparejamientos.

¿Cuándo será el sorteo de semifinales de Copa del Rey?

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey gratis por TV y online en España?

En España, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.