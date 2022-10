Semana clave para reaccionar

Sin tiempo para recrearse en su ‘depresión’, el Barça de Xavi tiene dos partidos para cambiar la dinámica Villarreal y Athletic pondrán a prueba la capacidad de resiliencia de un equipo herido

Caer en un hoyo como ha hecho el Barça, en el contexto de un calendario tan cargado como el actual, tiene lecturas positivas y negativas. Obviamente lo mejor es no pasar por baches y menos en unos días tan delicados y señalados como han sido estos pasados. Pero una vez te metes en el lodo, tienes oportunidades cada 2/3 días para intentar sacudirte y levantarte.

La semana del cuadro de Xavi ha sido desastrosa. El técnico egarense no ha podido sacarse de encima el ‘sambenito’ de que ante los rivales grandes no es capaz de plantar cara y proponer cambios de guión. Al contrario, tanto Inter como Madrid han dejado al descubierto las lagunas de un equipo que, eso sí, no olvidemos que está en construcción. Sin tiempo para recrearse en esa ‘semidepresión’ en la que parece sumido el equipo, el conjunto barcelonista afronta otra semana de máxima exigencia. Con dos partidos en apenas tres días de margen ante dos rivales importantes como Villarreal (el jueves) y Athletic (domingo). Ambos en el Camp Nou. Buen momento para una redención ante el público azulgrana, que ha sufrido, como la plantilla, dos batacazos. Tres si contamos la derrota en el Giuseppe Meazza.

Después de un inicio en el que la ‘Xavineta’ logró encandilar a la afición y recuperar el apoyo incondicional, veremos si la masa social se mantiene fiel en los momentos bajos. El día y el horario (jueves laborable a las 21:00) del choque ante el Villarreal serán sin duda una buena vara de medir el desencanto culé. El equipo de Valverde, que volverá por primera vez al Camp Nou tras su salida en 2020, está siendo una de las revelaciones en este comienzo. Es sexto y está practicando un fútbol alegre y vertical con jugadores jóvenes que vienen pegando fuerte como Nico Williams o Oihan Sancet. Un par de días después, el trabajado Villarreal de Unai Emery será el que ponga a prueba la capacidad de resiliencia y reacción de Xavi y sus chicos.

Lewandowski salió abatido del Bernabéu | Valentí Enrich

LA SESIÓN MÁS LARGA

El equipo se ejercitó ayer por la mañana, apenas unas horas después de perder en el clásico. Caras largas y rostros serios en un entrenamiento de recuperación para los que participaron en el Bernabéu. A las puertas de una semana de nuevo intensísima a nivel de carga de partidos, los preparadores físicos son conscientes de que tienen que dosificar el trabajo y los ejercicios explosivos para que no se produzcan nuevas lesiones. Suficiente daño han hecho ya, sobre todo en ese fatídico parón de selecciones en el que cayeron Memphis, De Jong, Koundé y Araujo. La sesión se llevó a cabo en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva y contó con Fabio, Aranda, Emre y Rosanas, del Barça Atlètic.