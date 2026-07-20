Semana Adeyemi

Aunque no sea todavía oficial, Karim Adeyemi es el segundo fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026-27. El internacional alemán aterrizó en la Ciudad Condal el pasado miércoles y el jueves pasó la pertinente revisión médica. Ya se vio aquel día y también el viernes con Hansi Flick, su nuevo entrenador y el técnico que le hizo debutar en la selección alemana, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y quedó a la espera durante el fin de semana de la oficialización de su contratación. Lo hizo desde el hotel Torre Melina Gran Melià, desde donde también siguió la final del Mundial.

Adeyemi ya viajó a Barcelona el pasado miércoles acompañado de su familia y con un montón de maletas y esta semana su figura cobrará protagonismo. El presidente del Barça, Joan Laporta, y el director deportivo de la entidad, Deco, llevan unos días en Estados Unidos siguiendo el desenlace del Mundial. Este lunes emprenderán viaje de regreso a Barcelona y será tras su llegada cuando se hará oficial el fichaje de Adeyemi, que ya se despidió de su club, el Borussia Dortmund, hace unos días.

Está previsto que entre el martes y el miércoles sea presentado como nuevo jugador azulgrana, firme su contrato, haga sus primeras declaraciones como culé y se ponga ya a las órdenes de Flick, algo que está deseando hacer el rápido extremo alemán. Podría tener algunos minutos ya en el amistoso que el equipo jugará el próximo viernes ante el Europa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, para viajar ya el lunes a Inglaterra, donde el Barça realizará un stage de pretemporada en las instalaciones que la Federación Inglesa tiene en la localidad de Burton-upon-Trent, próxima a la ciudad de Birmingham.

El acuerdo entre el Barça y el Borussia Dortmund está cerrado desde hace días. Los azulgranas pagarán 22 millones de euros fijos más siete en variables en función del número de títulos ganados y partidos jugados por Adeyemi. Además, el club alemán se guarda el 20% de la plusvalía de una futura venta. El jugador, que ya había estado en la órbita del Barça cuando era juvenil y Patrick Kluivert dirigía el fútbol formativo azulgrana, firmará por cinco temporadas, con un salario de seis millones de euros netos al año.

Adeyemi debe ser el jugador que ofrezca descanso a Lamine Yamal, aunque es un futbolista polivalente que puede actuar en cualquiera de las tres posiciones del ataque. Una vez formalizada su contratación, el Barça se centrará en el fichaje del delantero centro, siendo Julián Álvarez la prioridad de la dirección deportiva.

La despedida de Niko Kovac

A pesar de que el traspaso de Adeyemi todavía no es oficial, en Dortmund, el que ha sido su entrenador, Niko Kovac, se despidió ya del jugador. Lo hizo tras el amistoso de pretemporada que su equipo jugó ante el RW Oberhausen. "Karim tenía sus puntos fuertes, eso está claro. Lo que sin duda perderemos es velocidad. Con su velocidad, podíamos generar situaciones peligrosas. Pero estamos trabajando en ello. Nos aseguraremos diligentemente de reemplazar adecuadamente, e incluso mejor, a los jugadores que se han marchado. Será difícil", decía Kovac.

El entrenador del Borussia Dortmund explicó el momento en el que Adeyemi se despidió de la plantilla: "Nos despedimos de él. Cuando Karim estuvo en el vestuario por última vez, todos nos despedimos e incluso charlamos un rato. Le deseamos lo mejor, esperamos que todo le salga bien, y confiamos en que así será".