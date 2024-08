El semáforo del Barça - Athletic

Barça y Athletic Club están disputando un partido intenso en el Estadi Olímpic de Montjuïc. Los azulgranas se han adelantado en el marcador con un golazo de Lamine, que contó con la 'colaboración' de Lekue, y los leones han empatado poco antes del desxanso al transformar Oihan Sancet un penalti..

Esto es, por ahora, lo peor y lo mejor del partido de la segunda jornada de LaLiga.

La no inscripción de Dani Olmo

El de Terrassa, único fichaje por ahora junto a Pau Víctor, se quedó con las ganas de debutar ante su afición porque el Barça no consiguió inscribirlo. Ya se sabía que con la salida de Gündogan no era suficiente y hasta el último momento se estuvo esperando que se resolvieran las situaciones de Lenglet y Faye. No llegaron y Dani Olmo tiene que verlo desde la grada.