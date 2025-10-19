El sello Barça impulsa el fútbol en Filipinas

Carles Cuadrat no puedo debutar de mejor manera al mando de la selección de Filipinas, consiguiendo pleno de puntos frente a Timor Oriental en la ventana FIFA del mes de octubre.

El ex jugador de la Masia, acompañado por sus asistentes Albert Roca y Dimas Delgado, también con amplio pasado blaugrana, consiguieron dos abultados resultados (1-4 en Australia y 3-1 en Manila) que les mantienen al frente del grupo de clasificación para la próxima Copa Asiática de Naciones a celebrarse en Arabia Saudi en el mes de enero de 2027.

A falta de solo dos jornadas para cerrar el grupo, todo parece que va a dirimirse entre la Filipinas de los técnicos catalanes y una competitiva Tajikistan que normalmente suele estar presente en las competiciones de alto nivel asiáticas.

La diferencia de goles a favor de momento permite a Cuadrat y su equipo soñar con esa clasificación histórica, pero parece que todo se decidirá en el mes de marzo cuando al combinado filipino le toque desplazarse a Dushanbe para el último partido de la fase de grupos.

Cuadrat cogió el equipo después que Albert Capellas firmara por el Dinamo Zagreb como Director de Fútbol el verano pasado, así que el sello Barça, con una media de más de 3 goles por partido (13 en 4 encuentros), está animando a un país en el que el deporte número uno es el baloncesto a volver la mirada a lo que este tío de entrenadores catalanes son capaces de generar con, quizás, la mejor generación de futbolistas que ha dado el país en las últimas décadas.