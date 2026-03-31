Las selecciones, Raphinha, Joan García y De la Fuente

Esto ya no se puede aguantar más. Los parones de las Ligas y los riesgos que los jugadores corren con las selecciones suponen un auténtico suplicio para los aficionados. No hablo del Mundial ni de la Eurocopa, sino de la cantidad de partidos clasificatorios sin interés y de los amistosos insulsos que no tienen ninguna razón de ser.

Estos días tocan dos de estas sinrazones y en la primera ya ha caído Raphinha. De nuevo, el Barça perjudicado; de nuevo, la Liga y la Champions condicionadas por una lesión que podría haberse evitado.

Hay que parar esta dinámica y darle un sentido lógico al fútbol de selecciones, si no quieren que los aficionados le acaben dando la espalda. Un calendario sin parones, nueve meses para los clubs y dos para las selecciones, pagando las Federaciones la parte proporcional del contrato de cada jugador. Ahí deberían caber las grandes competiciones, las eliminatorias y lo que quisieran para aumentar el interés de los aficionados. Si no se hace, es porque no se quiere hacer.

Y luego están las gestiones incomprensibles de los seleccionadores. ¿Hay que hacer viajar a los Raphinha, Vinicius o Julián Alvarez miles de kilómetros para unos amistosos? Y otra cosa que traerá cola: el asunto Joan García, el mejor portero de la Liga al que, sin embargo, se coloca con calzador llevándose cuatro porteros como haciéndole un favor. Y para colmo, no debuta en el primer partido en Villarreal y se espera a crear un problema colateral evitable si lo hace en Cornellà, que se supone que lo hará, que si no ya sería el colmo del ninguneo. ¡Cómo le gusta complicarse la vida a De la Fuente!