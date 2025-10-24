El seleccionador de Polonia no entiende la polémica sobre la lesión de Lewandowski

Después de lesionarse con la selección polaca en el 'virus FIFA' de octubre, se espera que Lewandowski pueda regresar a los terrenos de juego el 2 de noviembre ante el Elche (en el mejor de los casos), pues su recuperación avanza mejor de lo previsto.

Tras sus problemas físicos, tanto el propio delantero como su seleccionador fueron criticados por su gestión de minutos, ya que el ex del Bayern regresó a Barcelona con 'una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo', según exponía el comunicado azulgrana, después de disputar los 90 minutos frente a Lituania.

El portero de Lituania, Tomas Svedkauskas no consigue detener el cabezazo de Robert Lewandowski / AP Photo/Mindaugas Kulbis

Jan Urban, contundente sobre la lesión del polaco

El comunicado médico del club no especificó tiempo de baja, pero lo cierto es que Robert se ha perdido ya los encuentros frente a Girona y Olympiacos y tampoco se le espera para el Clásico. En este sentido, parece ser que su vuelta apunta a retrasarse hasta el enfrentamiento con el conjunto ilicitano, mientras que Jan Urban, seleccionador polaco, tiene claro que estará disponible para el parón de noviembre: "A mí mismo me sorprendió que se quedara fuera de las canchas tras el partido contra Lituania, ¿Si estará disponible para noviembre? Todo apunta a que sí", explicaba el técnico en una entrevista a 'Interia'.

Preguntado por la polémica generada por el supuesto enfado de Hansi Flick con él, el entrenador respondió de manera contundente que "No creo que lo hicieran mal en el Barcelona. Hansi Flick escuchó de Robert lo mismo que te digo y lo que ya le he dicho a la prensa española. No tenía ninguna queja, y no podía. Los medios armaron más revuelo que el club".

Tek habló sobre el estado físico de Lewandowski / FC BARCELONA

La situación de Polonia en su grupo de clasificación

Lo cierto es que, después de conocer las declaraciones, parece muy difícil pensar que Lewandowski no entre en la lista de convocados de Jan Urban, pues Polonia se encuentra segunda en la 'zona de repesca' de su grupo a solo tres puntos de Países Bajos, combinado que marca la clasificación directa al Mundial 2026 de EE. UU., México y Canadá.

De esta manera, el próximo noviembre, Polonia tiene todas las posibilidades abiertas: clasificar directa, ir a repesca o ser eliminada, y depende de sí misma para lograr el objetivo, gracias a que tiene un enfrentamiento directo ante el conjunto dirigido por Koeman, por lo que resulta lógico que Urban quiera contar con su máximo goleador histórico.