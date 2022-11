El seleccionador polaco desvela el disgusto de Lewandowski

Michniewicz aseguró que el polaco se disgustó y mucho después de caer en la Champions con el Barça "Estaba muy disgustado por haber quedado fuera de la Liga de Campeones y quiere resarcirse aún más con la selección", aseguró

Si hay un adjetivo que define a Robert Lewandowski, ese es el de ganador. El delantero polaco no se ha cansado de levantar títulos durante su dilatada carrera deportiva. Por eso, cuando pierde o queda eliminado, se siente frustrado y disgustado. Como le ha ocurrido con el Barça en la reciente edición de la Champions. Nadie esperaba ese batacazo, y menos él, que venía para ser la estrella del proyecto.

Ahora que han pasado unos días desde que se confirmara la eliminación europea, el seleccionador polaco Michniewicz ha hablado de los sentimientos que tuvo Lewandowski por aquel entonces. Disgustado es la palabra que más ha utilizado. "Estaba muy disgustado por haber quedado fuera de la Liga de Campeones", ha indicado el preparador del combinado polaco.

Por eso Lewandowski quiere aprovechar este Mundial de Qatar para resarcirse. No es un torneo más y el ariete quiere aprovechar para resarcirse: "Si alguien lo duda -pero no creo que nadie lo haga-, Lewandowski se preocupa mucho. Él mismo me llama y me habla de la selección nacional. Estaba muy disgustado por haber quedado fuera de la Liga de Campeones y quiere resarcirse aún más con la selección".