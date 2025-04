El seleccionador de Marruecos explicó cómo quiso persuadir a Lamine Yamal

Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, explicó en una entrevista al diario AS cómo intentó convencer a Lamine Yamal para que se decantara por la selección de Marruecos. El técnico viajó a Barcelona para explicar su proyecto al futbolista, pero no tuvo éxito.

Regragui se defendió de algunas críticas recibidas: "Hay mucha gente que ha dicho que quizá el proyecto que le presentamos no fue bueno, que el seleccionador le dijo que iba a jugar con los Sub-23. ¡Cómo le voy yo a decir a Lamine Yamal que va a jugar con los Sub-23! ¡Si con 16 años jugaba en el primer equipo del Barcelona! Pero si llamé a El Khannous con 18 años, a Ben Seghir con 18 años…".

El técnico entendió muy bien la respuesta y la postura de Lamine durante los días de negociaciones: "Lo de Lamine fue muy claro. Es un jugador que jugó con las inferiores de España. España también le propuso un buen proyecto. Fueron claros con él, como yo, seguro que le dijeron que iba a jugar la Eurocopa y que iba a ser fijo en la absoluta. Y no lo cambiaron. Algunos lo hacen, les dicen una cosa y luego no la cumplen. Les hacen jugar diez minutos y luego no le vuelven a llamar, pero con él no es así. Fue su elección. Él fue claro conmigo".

Cumbre en Barcelona

Regragui viajó a Barcelona, donde se entrevistó con el futbolista. "Me reuní con él después de una de sus primeras titularidades con el Barcelona. Teníamos sólo una hora porque hay toque de queda en La Masia, tienen que entrar antes de las 12, al ser menor. Me reuní con él y con su abuelo. Hablamos del proyecto, que iba a tener una plaza fija en el equipo, que tenemos la Copa de África, un Mundial en 2026 y el de 2030 en casa. ‘Puedes hacer historia con Marruecos…'. Le di todo el cariño que pude.

El seleccionador marroquí no se reprochó nada ya que "la Federación lo intentó todo. Pero eligió con su familia. Me llamó. ‘Míster, voy a jugar con España’, me dijo. ‘Nací aquí y he jugado en las inferiores’, me argumentó y entendí que para él era lo más normal. Le agradecí el respeto. ‘Si lo consultas con la almohada y cambias en un par de días, tienes mi teléfono, llámame’, le lancé… (risas). Le deseo suerte".

Lamine debutó con la selección absoluta frente a Georgia, con gol incluido, en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024 y se quedó ya de forma definitiva en el equipo. Su decisión de jugar con España lo llevó a disputar el máximo torneo continental y alzar el título en la final de Berlín.