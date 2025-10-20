El seleccionador español Luis de la Fuente se deshace en elogios a Lamine Yamal en 'El Hormiguero': "Un talento fuera de lo normal, entrena, compite, soporta la presión y no pierde los papeles"

El programa líder de las noches en la televisión en España, 'El Hormiguero', ha dado la bienvenida este lunes 20 de octubre al seleccionador español, Luis de la Fuente. El riojano ha tratado diversos temas relacionados con el fútbol, aunque destaca la reflexión que ha dejado sobre la figura de Lamine Yamal.

El delantero catalán del Barça es el máximo referente de 'La Roja' y de su club y una gema que cada día brilla con más fuerza, llegando a quedar segundo en el podio del último Balón de Oro a tan corta edad: "Pongamos en valor la importancia de lo que hace un chico con 18 años que llegó con nosotros con 16 y que es capaz de hacer las cosas que hace", comentaba el entrenador.

Pablo Motos y Luis de la Fuente bromean en 'El Hormiguero'. / Antena 3

Lamine se consagró en la banda derecha de la ofensiva española con una actuación memorable en la Eurocopa celebrada en verano de 2024, que terminó llevándose el combinado nacional, y la cual el futbolista disputó con 17 años en prácticamente su mayoría de partidos, con un golazo de etiqueta ante Francia como guinda del pastel.

La madurez de Lamine Yamal

De la Fuente no dudó en alabar al futbolista del FC Barcelona y destacó la seriedad con la que el joven se toma su profesión: "Además de un talento fuera de lo normal, entrena, compite, soporta la presión, el seguimiento de las cámaras las 24 horas del día y él no pierde los papeles y mantiene el tipo. Y eso es muy difícil, así que pongamos en valor esa parte", reivindicaba.

Lamine Yamal en acción / Valentí­ Enrich

La atención mediática sobre el futbolista no ha hecho más que crecer desde su explosión con el primer equipo del Barça y su relación con la cantante argentina Nicki Nicole es analizada hasta el último detalle, convirtiéndole en una de las personas más seguidas en todo el país.

Por eso, el técnico reconoce que de haberle pasado a él, puede que no lo hubiera llevado con tanta naturalidad: "A mí me hubiera sacado... no hubiera podido soportarlo, pero este tipo de futbolistas sí", reconoce en referencia al de Rocafonda y otros cracks que llegaron como jóvenes talentos.

Más allá de ser bueno con la pelota, De la Fuente destaca la capacidad del chico para poner las cosas en perspectiva y racionalizar lo que le va llegando: "Una cosa es la imagen que puede vender afuera. Es muy difícil que no te cojan en algún renuncio cuando estás 24 horas perseguido", puntualizaba.

"Pero en la privacidad, cuando hablamos, es un chico muy maduro para la edad que tiene. Escucha, que es lo importante y yo solo tengo palabras de agradecimiento", sentenciaba el seleccionador nacional. Lamine ha regresado de su lesión en el pubis y ya jugó un buen tramo de la victoria in extremis del Barça contra el Girona en casa, a la espera del partido contra Olympiakos de este martes y el gran Clásico del domingo en el Bernabéu.