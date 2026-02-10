La selección serbia lo tiene claro: "Vlahovic va a fichar por el Barça"

Dusan Vlahovic, delantero de la Juventus, no pasa por una temporada fácil. Una lesión en el aductor le está dejando sin minutos en un año crucial ya que acaba contrato a finales de temporada. Mucho se ha especulado con su futuro al tener la carta de libertad, pero el preparador físico de Serbia y hombre de confianza del goleador, Dusan Ilic, tiene muy claro a que equipo va a ir a partir de junio: "Se va a ir al Barça. Eso es lo que creo. Antes de irse a la Juventus ya pudo jugar en España porque tuvo una oferta del Atlético, pero eligió seguir en Italia. Ahora es diferente", explicó en una entrevista a 'Tuttosport'.

Para Ilic, la carrera de Vlahovic solo puede remontar si cambia de equipo y encuentra un proyecto en el que pueda despuntar: "Dusan ama y respeta a Italia. Por eso se ha quedado tanto tiempo, pero ahora tiene que retomar su carrera e intentar progresar. Solo así volverá a ser el jugador con clase que vimos en la Fiorentina. Era de primera clase, siempre tuvo esas habilidades. Es un goleador de talla mundial".

Sobre la lesión, Ilic señaló que es complicada y debe recuperar bien: "Creo que lo veremos de vuelta en el campo a principios de marzo. Y con sus viejas costumbres: marcar goles y destruir las porterías rivales. La lesión se produjo en una zona muy específica, que cicatriza más lentamente. Naturalmente, la recuperación será más larga. Pero con los médicos y especialistas que tiene a su disposición, puedo decir que lo veremos pronto. Creo que lo veremos de vuelta en el campo a principios de marzo. Y con sus viejas costumbres: marcar goles y destruir las porterías rivales".

Ilic lleva años trabajando para Dusan Vlahovic de forma personalizada y también en la selección nacional de Serbia. Su relación es muy cercana y es uno de sus grandes hombres de confiaza, por lo que debe saber lo que sucederá en su futuro: "Empezamos a trabajar juntos en 2021, durante la pandemia: seguíamos entrenando aislados. Durante más de un año, sesión tras sesión. Él ya tenía un entrenador solo para el acondicionamiento físico: él y yo nos centrémos en los aspectos nutricionales. Debo decir que mi opinión sobre él es simplemente excelente. Como jugador y como persona. Físicamente, no hay nada más que añadir: tiene un rendimiento físico excepcional. Y se esfuerza por mantenerlo", aseguró.