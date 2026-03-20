FC BARCELONA
La selección premia el gran momento de Xavi Espart y 'destierra' a Pitarch
El lateral, en dinámica con el primer equipo del Barça, es uno de los dos barcelonistas que ha sido citado por España sub'19; también va Thiago Pitarch, sensación las últimas semanas en el Madrid
Viernes de llamadas de las diferentes categorías nacionales. Mucha actividad los próximos días, desde el combinado nacional sub'18, sub'19, sub'21 y la absoluta de Luis de la Fuente, que disputa dos amistosos frente a Serbia y Egipto. Un movimiento que afecta de lleno en clave Barça. Por ejemplo, la entidad catalana tiene a cuatro futbolistas disputando el Europeo sub'19 (un poco confuso porque acude la selección sub'18, nacidos en 2008): Iker Rodríguez, Alex Campos, Guille Fernández y Pedro Villar.
Y con el combinado nacional sub'19, dirigido por David Tenorio, habrá dos futbolistas de la disciplina azulgrana: Quim Junyent y Xavi Espart. El zaguero de Vilassar es uno de los nombres propios en clave primer equipo de las últimas semanas. Tras debutar de forma oficial en Newcastle, acumula ya tres encuentros a las órdenes de Flick. Uno de ellos, el del Sevilla, como titular. Y apunta a tener más oportunidades próximamente ante la sobrecarga de Eric Garcia.
Xavi, en línea ascendente
Tras regresar de la lesión de rodilla, Xavi ha vuelto al máximo nivel y su buen hacer y las bajas le han catapultado dentro del ecosistema de Hansi Flick. Por su lado, Junyent, que juega habitualmente con el Juvenil A del Barça, está viviendo unos meses más complicados, puesto que acaba contrato el 30 de junio y tiene ya un acuerdo para marcharse al Almería.
En clave madridista, quien aparece en la convocatoria de la sub'19 es Thiago Pitarch. El centrocampista es una de las sensaciones de las últimas semanas y se ha convertido en titular habitual con Álvaro Arbeloa. Reclamaban desde la capital su presencia en la sub'21 e incluso en la absoluta, pero finalmente estará en la Ronda Élite (en busca de un billete para el Europeo del verano) con la sub'19.
Cabe recordar que el futbolista formado en La Fábrica puede representar también a Marruecos y que España no lo sellará definitivamente hasta que debute de forma oficial con la selección absoluto. De ahí a la insistencia desde Madrid.
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