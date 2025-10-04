¡La selección española sub-21 desconvoca a Marc Bernal!

Nuevo capítulo en el lío entre la Federación Española de Fútbol y el FC Barcelona con vistas al próximo parón de selecciones. 'Cerrado' el caso de Lamine Yamal con las conciliadoras declaraciones de Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la visita al Sevilla al Sánchez-Pizjuán, Marc Bernal ha entrado en escena: pocos minutos después de que el técnico alemán avisara a la RFEF de que el centrocampista de Berga "no está preparado para jugar en este momento", el seleccionador español sub-21, David Gordo, ha decidido desconvocarlo.

"Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal, quien presenta molestias físicas", ha comunicado este sábado la RFEF. El jugador del Wolverhampton Fer López lo sustituirá en la lista.

En el escueto comunicado, la Federación deja claro que los informes del Barça llegaron "el viernes por la noche, con la lista ya anunciada a mediodía" y que su voluntad es "anteponer siempre la salud del futbolista". Una nota breve, pero clara, para 'responder' a las declaraciones de un Flick que se ha mostrado muy crispado con este asunto: "No sé qué quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos. Lo vemos en los entrenamientos: no está como antes de la lesión y eso vale para mí y la Federación".

Antes de las declaraciones públicas del míster teutón, el Barça ya se había puesto en contacto con la RFEF para pedir que, en caso de David Gordo no cediera, tuviera máxima precaución a la hora de alinear a Bernal. Es importante remarcar, en este sentido, que el mediocentro solo ha disputado 21 minutos tras recibir el alta médica de la grave lesión de rodilla que le apartó más de un año de los terrenos de juego: 9' frente al Valencia, 1' en el campo del Real Oviedo y 11' el pasado miércoles contra el PSG.

La selección española sub-21 jugará el viernes 10 de octubre ante Noruega en Guadalajara (amistoso) y el martes 14 de octubre en Castellón ante Finlandia (tercer compromiso de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027).