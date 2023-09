Los seis puntos de la filosofía del Tiburón Ferran Torres

Ferran explicó tras el partido de España ante Chipre su fórmula para volver a exhibir un gran nivel Su fuerte personalidad es la clave. “Te caes, lo intentas y te vuelves a levantar”, tiene tatuado

Ferran Torres confirmó su resurgir con el doblete conseguido ante Chipre en la contundente victoria por 6-0. El ‘Tiburón’, como él mismo se rebautizó, explicó al término del partido la filosofía que ha aplicado para volver a oler la sangre tanto en el Barça como en la selección.

1-Aprovechar todos lo minutos

“Hay que tomarse cada minuto como una oportunidad”. Esta idea la ha tenido muy clara en el Barça cuando ha salido en las segundas partes y ha logrado que Xavi lo considere un “ejemplo” en el vestuario por su actitud.

2-¿Qué le motiva?

No ser llamado por De la Fuente ha sido para Ferran “una motivación para darle la vuelta”. En ningún caso agachó la cabeza ni se rindió. No se planteó salir del Barça, sino ganarse los minutos y en la Roja tampoco tiró la toalla hasta que volvió.

3-Tatuajes

Ferran tiene tatuado: “Te caes, lo intentas y te vuelves a levantar”. Una premisa que ha cumplido en los malos momentos porque insistió en que “no importa las veces que caigas, sino las que te levantas. He dado una salto cualitativo y de madurez.

4-Burbuja

Ante las críticas de la prensa, en especial las que apuntaban que estaba en la selección ‘enchufado’ por Luis Enrique cuando su pareja era la hija del asturiano, optó por una postura radical: “Tengo toda la prensa bloqueada, no leo nada, no me aporta, por experiencia creo que es lo mejor y prefiero reírme cuando me preguntan por esto”. El valenciano matizó que entiende que “la prensa es pare del show y hay que vivir con ella”

5-Pasado

“El fútbol no tiene memoria”. Ferran ha vivido grandes momentos, especialmente en la selección, el Valencia y con su fichaje por el Manchester City. En el Barça empezó bien, pero tuvo un último año complicado. El delantero no se aferra a sus éxitos anteriores y es consciente de que cada vez se lo tiene que volver a ganar.

6-Entrenamiento

Trabajar duro y la tenacidad es la base de su éxito. No solo para ponerse físicamente en un estado óptimo, sin prácticamente descansar durante las vacaciones o los días libres, sino también por mejorar en cada entrenamiento. En la definición no estaba tan fino y su fórmula fue tan práctica como sencilla: “He practicado mucho en cada sesión. Tener tranquilidad en estas jugadas es fundamental”. Ello se ha notado con su eficacia de cara a puerta. Esta temporada, cada ocasión, prácticamente es gol.

Siguiente objetivo: ser titular

Ferran ha recuperado la confianza de Xavi Hernández y de Luis de la Fuente. El siguiente paso es volver a ser titular, algo que podría incluso ocurrir el sábado ante el Betis. Lamine Yamal y Raphinha han acumulado mucha carga en este parón internacional y la lesión de Gündogan, añadida a la de Pedri, abre también un hueco.

Xavi podría situarle de segundo delantero o incluso incrustarle en la media punta, en la posición más ofensiva del cuadrado, con Oriol Romeu, De Jong y Gavi por detrás en la construcción. Una posición en la que ya jugó la campaña anterior en algún partido con buen rendimiento, como en el duelo ante el Atlético de Madrid en el que anotó el gol que dio media Liga.