Seis historias de Stamford Bridge: el Iniestazo, teatro del bueno, el robo de Collina...

Ocho veces ha jugado el Barça contra el Chelsea en Stamford Bridge. Solo una victoria, dos empates, uno de ellos que bien podría ser contado como un triunfo, y cinco derrotas. Y un buen número de recuerdos. Buenos y malos. El mejor, el golazo de Iniesta, pero hay otros con diferentes protagonistas: Mourinho, Del Horno, Messi, Ovrebo, Ronaldinho, Collina, Valdés, Flo, Gallego...

Dos autogoles

Ya pudo comprobar el Barça en su primera visita a Stamford Bridge para jugar contra el Chelsea que aquel campo era complicado. Fue en la vuelta de las semifinales de la Copa de Ferias del curso 1965-66. Defendían los de Roque Olsen un 2-0 de la ida. Eladio fue expulsado en la primera parte y los azulgranas encajaron dos goles en propia puerta en seis minutos. Gallego y Reina fueron los futbolistas desafortunados. Hubo desempate en el Camp Nou, con goleada del Barça. Marcaron Fusté y Rifé por partida doble y Zaballa. El Barça acabó ganando aquella Copa de Ferias derrotando en la final al Zaragoza.

Tres goles en ocho minutos

No le fue mejor al Barça en su segunda visita a Stamford Bridge. Fue en la ida de los cuartos de final de la Champions 1999-00. Louis Van Gaal se sentaba en el banquillo azulgrana y Gianluca Vialli en el del Chelsea. Un vendaval en ataque de los locales hizo que el Barça encajase tres goles en ocho minutos, con protagonismo del gigante noruego Tore Andre Flo, que hizo dos de ellos. Figo dio esperanza a los azulgranas, que acabaron remontando en la prórroga del partido de vuelta en un enloquecido Camp Nou (5-1). Rivaldo, Figo, Dani y Kluivert firmaron una remontada que sirvió de poco, pues el Barça cayó en semifinales ante el Valencia.

El robo de Collina

Varios protagonistas en la tercera visita del Barça a Stamford Bridge. Eran los octavos de final de la Champions de la temporada 2004-05. El equipo de Frank Rijkaard había ganado en la ida en el Camp Nou (2-1) con un gol de Maxi López, un fallido refuerzo de invierno llegado para reforzar a un grupo que había sufrido cuatro lesiones de rodilla (Larsson, Motta, Gabri y Edmílson). En aquel encuentro, Drogba, delantero del Chelsea, fue expulsado por Andreas Frisk. José Mourinho, ya entrenador del Chelsea, se negó a ir a la rueda de prensa tras el partido y denunció que Frisk había estado hablando con Rijkaard. Calentó de tal manera el ambiente que el colegiado sueco se retiró tras recibir amenazas de muerte. Con la afición local muy agresiva, el Barça encajó tres goles en diez minutos. En el minuto 19 ya perdía 3-0. Ronaldinho puso la eliminatoria favorable al Barça antes del descanso con dos goles, el segundo espectacular. Con un remate a pie parado. Pero a final apareció Collina. El Chelsea marcó un cuarto gol con un remate de Terry. Valdés no pudo llegar al balón por una clara falta de Carvalho que el colegiado italiano no quiso ver.

Terry atropella a Messi en Stamford Bridge / Ignasi Paredes

Teatro del bueno

Un año después, ambos equipos volvieron a verse las caras en los octavos de final. El Barça visitó Stamford Bridge el 22 de febrero en partido de ida. Logró la que hasta hora es su única victoria en Stamford Bridge. Terry y Motta marcaron ambos en sus porterías y Eto'o dio el triunfo a los azulgranas en una de las primeras exhibiciones europeas de Leo Messi. Mourinho había convertido el campo en un patatal para perjudicar el juego del Barça y puso a Del Horno sobre el argentino. El lateral vasco se empleó con extrema dureza en un par de ocasiones y fue expulsado. La rueda de prensa posterior de Mourinho fue de las de época. "¿Vamos a retirar la roja a del Horno?, ¿No le suspendemos?, ¿puede jugar en Barcelona? Pase lo que pase, el resultado no cambia. O, ¿vamos a suspender a Messi por hacer teatro? Ha hecho teatro. Catalunya es un país de cultura y sabéis lo que es teatro del bueno, teatro de calidad. Yo he ido al teatro en Barcelona y puedo asegurar que es del bueno. Pueden castigarle con un partido de suspensión para que el niño aprenda, mejor que no aprenda porque sabe mucho. La cuestión es que el resultado final no lo cambian", lanzó el portugués, que amenazó incluso con enviar al filial al partido de vuelta.

El Iniestazo

Los enfrentamientos entre el Chelsea y el Barça se convirtieron en un clásico en aquellos años. A los dos comentados, se unió otro en la fase de grupos de la campaña 2006-07 que acabó con triunfo local (1-0) y otro inolvidable jugado el 6 de mayo de 2009. Era la vuelta de las semifinales tras un partido de ida finalizado con empate a cero. Essien adelantó a los locales y el éxtasis llegó en el 93, cuando Iniesta batió a Cech con un zapatazo que metía al Barça en la final de Roma. El Chelsea, entrenado entonces por Guus Hiddink, y el madridismo, con Mourinho a la cabeza, protestaron mucho el arbitraje de Ovrebo sin tener en cuenta, por ejemplo, que Abidal había sido expulsado en el minuto 66 por una falta inexistente sobre Drogba.

Iniesta celebra su golazo en Stamford Bridge / EFE

El fin de la era Guardiola

Tras aquel milagro que llevó al Barça al sextete, dos visitas más. Derrota en la temporada 2011-12 (1-0) y empate (1-1) en la 2017-18. Significativa es la visita en la ida de las semifinales de Champions del curso 2011-12. El Chelsea, entrenado por Di Matteo, era un equipo muy defensivo que se impuso con un solitario gol de Drogba. La superioridad azulgrana fue abismal. El partido acabó con un balance de 5 a 24 disparos a puerta favorable al Barça, que envió dos balones al palo (Alexis y Pedro). La posesión fue de 27% a 73%. En la vuelta, siguió la desgracia. El Barça remontó rápido con goles de Busquets e Iniesta y Terry fue expulsado, pero marcó Ramires en un despiste defensivo. Los ingleses resistieron el asedio con diez. Messi hizo dos palos y falló un penalti antes de que Fernando Torres sentenciase en el descuento. Allí se acabó la era Guardiola en el banquillo del Barça.