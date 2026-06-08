¡Hasta seis clubs de la Premier preguntan al Barça por Bardghji!

Roony Bardghji tiene pie y medio fuera del Barça. El internacional sueco ha decidido buscar más minutos fuera del club blaugrana y está analizando propuestas deportivas para salir en calidad de cedido aunque tampoco se descarta una venta con opción de recompra. El Barça le dejara ir si mantiene el control sobre el futuro del futbolista y hay una lluvia de intereses sobre el extremo en los últimos días. Hasta seis clubs de la Premier League han preguntado al Barça por el futbolista y están a la espera que tome una decisión antes del próximo 30 de junio.

Leeds United, Aston Villa, Sunderland, Brigthon, Brentford y Everton se han interesado por la situación de Bardghji, según confirma el 'Daily Mail' y también se ha acercado al entorno del jugador para intentar ganar la puja final sobre el futbolista. El Barça le ha dado total libertad de elección aunque le gustaría que priorizara, o bien un equipo español o bien un equipo en el que disputase competición europea para que su proyección siga al alza.

Los clubs de la Premier, económicamente más potentes, podrían realizar mejores ofertas a nivel de salario y alguno de ellos apostaría claramente por un traspaso hacia el Barça con la opción de recompra para el club blaugrana. En Italia, la Juventus también ha hablado con el jugador -ya quisieron ficharle el pasado verano pero Bardghji decidió ir al Camp Nou- y otros clubs europeos como Oporto, Mónaco, Ajax y Olympique de Marsella también se han mostrado dispuestos a quedárselo. En España, el Betis podría ser una opción dependiendo si hay salidas en la parte ofensiva del club verdiblanco.

Bardghji está estudiando el mercado y el desenlace podría ser rápido. Y es que al Barça también le gustaría aclarar su futuro lo antes posible para avanzar en la planificación. Su marcha puede ser decisiva para la llegada de Bernardo Silva ya que liberaría masa salarial y dejaría un dorsal libre. En todo caso, el Barça no va a forzar nada y le ayudará con el objetivo de que pueda seguir progresando. Hay mucha confianza en el futuro del extremo y desde la dirección deportiva tienen claro que aquí hay un proyecto de futbolista con claro nivel Barça.