La seguridad de Joan Garcia devuelve la portería a cero al Barça

Ante Osasuna, Joan García volvió a dejar la portería del Barça a cero y sumó un argumento más a una temporada de consolidación absoluta en la élite. No fue el partido más exigente para el guardameta, pero sí uno de esos en los que hay que estar siempre alerta.

En el primer tiempo respondió con solvencia a tres remates de Budimir, dos de ellos sin excesiva potencia, y firmó una gran parada al croata en otra acción clara, aunque finalmente invalidada por fuera de juego. Más allá de las acciones anuladas, transmitió una sensación de absoluta seguridad y concentración bajo palos.

En la segunda parte apenas fue exigido, aunque tuvo que intervenir en una acción que terminó con falta sobre él. Además de las paradas, destacó con el balón para la construcción del juego desde atrás: cerró el encuentro con un notable 90% de precisión en el pase, clave para dar continuidad al juego desde atrás.

El número uno de Flick

Todo ello, además, en una semana especial. Coincidió con el regreso de Ter Stegen al banquillo tanto en Champions como en Liga, con el debate mediático sobre la portería y con la contundencia de Hansi Flick, que volvió a reiterar que Joan es el número uno. A ello se sumó la baja de Szczesny por una gastroenteritis.

El Barça no dejaba su portería a cero desde el 4-0 al Athletic en el regreso al Camp Nou, el pasado 22 de noviembre. Antes, no lo hacía desde el 21 de septiembre ante el Getafe. Con 14 partidos disputados, 14 goles encajados y cinco porterías a cero —casi una de cada tres—, los números de Joan García refuerzan una realidad: la portería azulgrana tiene dueño