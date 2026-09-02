Segundo asalto del Barça por Julián Álvarez en enero

El mercado de fichajes llegó a su fin y, como ya se preveía en los últimos días de agosto, Julián Álvarez no se movió del Atlético de Madrid. Ni siquiera al Arsenal, que sonó con fuerza como la gran alternativa tras el veto del club rojiblanco a su fichaje por el FC Barcelona.

El argentino tomó la decisión de quedarse en el Metropolitano y así se lo hizo saber a Mateu Alemany, que cerró su carpeta horas antes de concluir el periodo de traspasos. Una vez finalizado -al menos por el momento- el culebrón, se le abren ahora varios escenarios a Julián, que este mismo martes volvió a recibir pitos y abucheos a la salida de la ciudad deportiva.

La afición rojiblanca no le perdona por haberse querido marchar al Barça, y así se lo hizo saber tanto en los minutos que disputó frente al Villarreal como en Majadahonda. Entonces, ¿qué pasa ahora con Julián Álvarez? ¿Qué postura tomará el futbolista? ¿Y el club azulgrana?

¿Disculpas? ¿Indiferencia?

Al internacional argentino se le abren varios escenarios. Él será el primer interesado en recuperar su mejor versión con vistas a su futuro. También con la ayuda de un Diego Simeone que en ningún momento le ha dirigido malas palabras y que incluso le dejó jugar en pleno mes de agosto mientras se barajaban las posibilidades sobre su destino. Eso sí, recuperarle anímicamente no será tarea fácil.

Pese a todo ese contexto, tampoco se pondrá en rebeldía un jugador que, incluso habiendo pasado por una situación poco agradable, no se opuso a ir convocado ni a saltar al campo en la última media hora ante el Villarreal.

En clave rojiblanca, según informó ayer 'Radio Marca', el Atlético de Madrid le pedirá a Julián que pida disculpas públicas a la afición y que cambie de agente. Aunque nada de eso parece probable, puesto que la puerta del FC Barcelona aún sigue abierta.

En enero, otro asalto

Como ya confirmó SPORT, el club azulgrana todavía no renuncia al delantero argentino. El Barça ha decidido aplazar su ofensiva y el objetivo ahora es volver a intentarlo en el mes de enero. Será en ese momento cuando se abra el mercado de invierno, con unas condiciones que podrían ser muy diferentes.

La operación por Gabriel Jesus, como explicamos, no cierra la puerta a la llegada del argentino, ni en lo que se refiere a nivel de plantilla ni financiero. El Barça, en invierno, todavía tendrá disponible el cojín en el fairplay financiero de entre 65 y 70M de espacio para poder acometer el fichaje de Julián e incluso el de un central si finalmente así lo cree necesario Hansi Flick.

4 meses de espera

Hasta entonces, habrán pasado cuatro meses en los que el nivel deportivo de Julián Álvarez sigue siendo una incógnita. ¿Le hará jugar Simeone? ¿Le dará la titularidad? De hecho, ni siquiera grandes actuaciones o unas disculpas públicas podrían hacer cambiar el pensamiento de un Metropolitano que ya le ha sentenciado y que no dudará en pitarle cada vez que juegue como local; por lo que es cosa del propio Julián el dar su mejor nivel pase lo que pase.

Mientras, el Barça deja claro que la puerta a Julián Álvarez continúa abierta, porque el argentino seguirá siendo el objetivo prioritario de la dirección deportiva para reforzar el proyecto azulgrana antes del verano de 2027 cuando, por el regreso a Montjuïc, se espera que el club no disponga de fairplay para acometer la operación.