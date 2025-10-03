La segunda juventud de Alexis Sánchez

Con el Arsenal, el Manchester United y el Inter de Milán. Desde que dejó el FC Barcelona en 2014, Alexis Sánchez se ha enfrentado 4 veces al conjunto azulgrana (4 derrotas) y este domingo (16.15 horas), será la quinta. Lo hará con la camiseta del Sevilla en un Sánchez Pizjuán que está asistiendo a la segunda juventud del extremo. Con 36 años (cumplirá los 37 el 19 de diciembre), todo apuntaba a que su carrera deportiva se dirigía a un tranquilo regreso a su Chile natal, pero llegó la llamada de Matías Almeyda y el tocopillano no lo dudó. El pasado domingo en Vallecas, en su cuarta participación, vivió su primera titularidad y aguantó prácticamente hasta el último instante (fue sustituido en el minuto 93). Alexis ha pasado de ser un 'capricho' de su entrenador a convertirse en una seria amenaza para el Barça en un partido que será, por muchos motivos, muy especial.

Alexis Sánchez: "Cada año que pasa veo más fácil el fútbol" / Perform

"Alexis es el fútbol"

"Alexis es el fútbol". Así de contundente se mostró Matías Almeyda al expresarse sobre su futbolista. Lo tuvo en River Plate, uno de los 10 equipos de su carrera profesional, y lo tenía muy claro cuando le sugirió unirse al proyecto del Sevilla cuando parecía que iba a jugar por fin la U, la Universidad de Chile, porque este era el sueño que siempre tuvo su padre. De momento, tendrán que esperar para tener al máximo goleador histórico de la selección chilena, con 51 goles.

En Sevilla, Alexis ha caído de pie. "Es un jugador que da alegría. Llegó con una energía tan positiva que la va contagiando, una alegría genuina. Alexis es fútbol, no está todo el día con el teléfono, habla de fútbol, de acciones. Agradezco que haya venido", se explayó Matías Almeyda. Todos por el barrio de Nervión destacan su profesionalidad, que es el primero en llegar a los entrenamientos y que tiene un trato muy especial con los jóvenes, esencial para absorber toda la experiencia del chileno.

Y es que muy pocos han pasado por cuatro de las principales Ligas de Europa: España (Barça y Sevilla), Inglaterra (Arsenal y Manchester United), Italia (Inter de Milán y Udinese) y Francia (Olympique de Marsella). Además de River Plate en Argentina y Cobreloa y Colo-Colo en Chile. En el total con todos ellos, ni más ni menos que 745 partidos oficiales en los que ha marcado 211 goles. Con el Sevilla ya lleva uno, el que significó el 2-1 definitivo contra el Alavés muy de su estilo, anticipándose con velocidad a la salida del meta rival. Además, el de Tocopilla dio la asistencia a Peque frente al Elche para rescatar un punto (2-2).

Alexis, en el gimnasio / IG

El 'Niño Maravilla' y un clásico inolvidable

Con el Barça, Alexis jugó tres temporadas, de 2011 a 2014, en los que disputó 141 encuentros, marcó 46 goles (entre ellos, un hat-trick al Elche) y repartió 38 asistencias. Sobre todo ha quedado en el imaginario el tanto que le marcó de vaselina 'El niño Maravilla' al Real Madrid un 26 de octubre de 2013 en el Camp Nou y a las órdenes del Tata Martino. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, para el recuerdo quedó su doble recorte a Varane y cómo la puso en carrera por arriba, imposible para Diego López.

El gol de Alexis Sánchez al Real Madrid / SPORT

Alexis, que se convirtió en el primer futbolista chileno de la historia del Barça (luego llegaron Claudio Bravo y Arturo Vidal) conquistó 6 títulos con el FC Barcelona: 1 Liga, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Fichó de Udinese por 26 millones y el Barça lo traspasó al Arsenal por 42,5. Un buen negocio para todos.

Cuando se hizo oficial su fichaje por el Sevilla, el Barça felicitó a Alexis mediante una carta firmada por Joan Laporta. Alexis se mostró muy agradecido por el gesto. El domingo, ayudará a ganar a su equipo, pero siempre tendrá un rincón azulgrana en su corazón.