La segunda edición de la Fiesta del Fútbol vuelve a colgar el cartel de 'sold out'

El Clásico volvió a ser una auténtica Fiesta del Fútbol de la mano de SPORT y Tardet. Más de 500 asistentes disfrutaron de una jornada inolvidable en el corazón del Eixample barcelonés, donde se combinó fútbol, entretenimiento y mucho buen humor

La Fiesta del Fútbol vibró con el clásico del Bernabéu

La Fiesta del Fútbol vibró con el clásico del Bernabéu / Oriol Rubio

Juan Manuel Rodríguez Cifre

El evento, que repitió sold out por segunda edición consecutiva, volvió a demostrar que se puede vivir el Barça – Real Madrid de una forma diferente, divertida y en un ambiente de respeto entre aficiones.

Antes del partido, tuvo lugar una tertulia muy dinámica presentada por David Bernabeu, acompañado por Blanca Sánchez y Àlex Calaff, quienes analizaron la previa del encuentro con un tono cercano, divertido y participativo.

Los tres conectaron con el público desde el primer momento, comentando cómo llegaban ambos equipos al Clásico y generando un ambiente de complicidad entre risas, debate y pasión futbolera.

Fútbol, música y una atmósfera única

Tras la tertulia, la emoción se trasladó a la pantalla gigante con la retransmisión del partido, acompañada de animación, sorteos y música en vivo. Azulgranas y madridistas compartieron la tarde con deportividad y alegría, en un ambiente que ya se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes del fútbol.

El partido culminó con una gran fiesta postpartido al estilo Tardet, con baile, DJ y celebración hasta el cierre, sellando una segunda edición que consolida la Fiesta del Fútbol como una experiencia única para disfrutar del Clásico de otra manera.

