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FC BARCELONA

Segunda edición del Campus Marc Bernal: metodología Barça, un invitado sorpresa y éxito de participación

80 niños y niñas de Berga y alrededores han disfrutado esta semana de una iniciativa del futbolista del Barça que combina "formación, valores y diversión"

Marc Bernal, en su campus

Marc Bernal, en su campus / Valentí Enrich

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Jordi Carné

Jordi Carné

Después de dos veranos con solo dos semanas de vacaciones por un motivo u otro, a Marc Bernal el paso de la temporada 2025/26 a la 2026/27 se le está haciendo algo largo. Formó parte del grupo de apoyo a la selección española absoluta en la preparación del Mundial, pero ya lleva varias semanas descanso. Tiene ganas de arrancar el próximo curso y, de hecho, ya ha empezado a ejercitarse en solitario para estar en perfectas condiciones en el primer día del proyecto 3.0 de Hansi Flick.

Si algo ha caracterizado a Bernal desde su irrupción en el primer equipo del Barça, sin embargo, es que no olvida sus orígenes y tiene muy claro de dónde viene. La misma naturalidad y personalidad con la que se desenvuelve sobre el terreno de juego la demuestra en su día a día. Y también en sus vacaciones. Por segundo año consecutivo, el centrocampista blaugrana ha organizado un Campus en 'su' Berga para trasladar a las nuevas generaciones la metodología Barça y recordarles que en el fútbol es muy importante "aprender" y "mejorar", pero sobre todo "divertirse".

Marc Bernal se divierte con los niños de su campus

Marc Bernal se divierte con los niños de su campus / Valentí Enrich

Con 80 niños y niñas inscritos y una apuesta firme por el fútbol femenino, la segunda edición del Campus Marc Bernal arrancó el pasado lunes 29 de junio y finalizará este sábado 4 de julio. Organizado por profesionales de primer nivel y familiares del futbolista culé, "con sesiones de entrenamiento centradas en la mejora tanto individual como colectiva", los participantes han podido disfrutar, más allá de entrenamientos futbolísticos, de distintas actividades divertidas, sorteos y charlas con invitados especiales de la talla, por ejemplo, de su compañero Gerard Martín.

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Como no podría ser de otra forma, Marc Bernal está muy pendiente de los niños y niñas que participan en su Campus. Habla y juega con ellos, forma parte de los juegos de posición y se hace fotografías con todos los que se lo piden. Este viernes, en una jornada abierta a los medios de comunicación, el canterano blaugrana exhibió su faceta más cercana a todos los niveles.

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