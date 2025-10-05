Segunda derrota consecutiva y el peor resultado del Barça de Flick

El Barça encadena su segunda derrota consecutiva y firma su peor resultado desde la llegada de Hansi Flick. Tras el tropiezo ante el PSG (1-2) en Montjuïc, el equipo azulgrana cayó con estrépito en el Sánchez Pizjuán (4-1) frente a un Sevilla lanzado hacia Europa y que, además, entrega el liderato al Real Madrid.

Es la primera derrota del Barça en la Liga, pero las sensaciones ya venían torcidas desde la segunda parte ante el conjunto parisino. El equipo se mostró frágil, sin control ni reacción, incapaz de imponer su ritmo ni de frenar el impulso sevillista.

El golpe también llega con datos que duelen: se rompe una racha de 15 partidos seguidos sin perder fuera de casa en el campeonato [datos de MisterChip]. El Barça no caía a domicilio en Liga desde el 10 de noviembre de 2024 en Anoeta (1-0), ni sufría una derrota por tres goles o más desde el 4-1 en Vigo ante el Celta, el 23 de septiembre de 2015 [dato de Oriol Jové].

Ahora, el parón internacional servirá para respirar y recuperar efectivos como Lamine Yamal, Raphinha, Fermín o Joan García antes de afrontar un tramo decisivo con Clásico y Champions en el horizonte.